波音被判向737 MAX墜機罹難者家屬支付超過8.7億元賠償金

〔財經頻道／綜合報導〕美國芝加哥聯邦法院的陪審團週三（12日）裁定，美國波音公司（Boeing）須向2019年衣索比亞航空737 MAX墜機事故中罹難的聯合國環境署工作人員席卡‧加格（Shikha Garg）家屬，支付超過2800萬美元（約新台幣8.7億元）的賠償金。

《路透》報導，這項判決是針對2018年印尼與2019年衣索比亞2起737 MAX墜機事故（共造成346人罹難）所提起的數十宗訴訟中，首宗作出裁決的案件。

根據雙方週三達成的協議，加格家屬最終將獲得3585萬美元（約新台幣11.1億元），包括判決金額及26%的利息。波音公司同時同意不提出上訴。

對此，波音發言人在聲明中表示，公司對2起事故中所有罹難者家屬「深表歉意」，稱雖然公司已透過和解解決絕大多數索賠案件，但家屬也有權透過司法程序追究損害賠償，我們尊重他們的選擇。

代表加格家屬的律師則表示，這項判決「為波音的不當行為提供了公開且具象徵意義的問責」。

波音週三（12日）股價收在64.15美元，漲幅0.47%。

