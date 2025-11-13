台灣考慮啟動「晶片外交 2.0」？彭博 : 不排除再對不友善國家出手

台灣亮半導體王牌反制南非奏效，政府正評估未來是否繼續實施晶片出口限制。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南非日前將我國駐處名稱降等，隨後台灣政府祭出「晶片出口管制」作為反制工具，南非政府在壓力下隨後提出協商請求，台灣也同意暫緩管制預告程序，被外界解讀為「晶片外交」初步奏效。如今，這項措施並未被完全擱置。

據《彭博》報導，政府正研議是否在更大的外交框架下，將晶片出口管制納入工具箱，並研究是否針對其他「不友善國家」採取類似手段。不過，由於此舉可能波及台積電等關鍵半導體企業，行政體系內部也出現審慎觀望的聲音。

外交部長林佳龍在台北的簡報會上表示：「我們當然希望不必使用這類措施，但若對方損害我國利益，我們就必須有所回應。這確實列入評估選項，但不代表一定會執行」。面對媒體追問是否專指南非，或涉及其他國家，林佳龍並未明確說明，只強調台灣「不希望把半導體武器化」。

今年9月，台灣曾罕見地對南非宣布半導體出口限制，卻在兩天後火速暫緩。這顯示台灣雖願意動用「科技反制手段」，但對於是否把晶片出口作為外交槓桿仍存有顧慮。然而，這也是台灣首次針對單一國家啟動晶片管制，理由是南非行為「損及我國國家與公共安全」。

整體來看，晶片外交正站上台灣外交工具箱的邊緣位置——既可能成為新型態反制武器，同時也牽動龐大科技產業利益，使政府在策略上必須更精準拿捏。

