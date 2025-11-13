歐盟擬加速打擊中國小額包裹 最快明年起將加徵手續費

歐盟計劃提前於2026年初開始對中國小額包裹加徵手續費。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒揭露，歐盟計劃從2026年初開始對透過Shein（希音）、Temu和阿里巴巴等中國電商平台線上訂購的小額包裹加徵手續費，將比原計劃提前2年多實施，以打擊每年價值數十億美元的中國廉價進口商品。

《金融時報》報導，歐盟執委會呼籲將於週四（13日）召開會議的歐盟財長同意加速實施相關措施，以保護國內零售商免受不公平競爭的影響。歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在致部長們的信中表示，這是確保歐盟在快速變化的貿易現實面前鞏固自身地位的關鍵一步。此舉將發出一個強烈的訊號，表明歐洲認真致力於提升自身競爭力，並確保企業享有公平的經營環境。

請繼續往下閱讀...

歐盟執委會要求將實施限期提前到2026年第1季，這代表布魯塞爾對中立場以及對北京不公平貿易行為的立場日益強硬。這項消息傳出之際，距離G20峰會僅剩10天，預計歐洲領袖將在會中與中國國家主席習近平討論貿易問題。

歐盟執委會5月提議取消商品關稅的150歐元（約新台幣5434元）門檻，這項提案將在2028年中生效，改為對每個包裹收取2歐元（約新台幣72元）的費用。去年，歐洲消費者購買的46億包裹中，有超過80％來自中國賣家。

塞夫柯維奇指出，這個時間表與當前緊迫的局勢明顯不符。歐洲各產業，尤其是零售業已多次強調，必須立即消除這種扭曲的競爭，很難向企業和民眾解釋，為何歐盟不能更快速地採取行動。

歐盟各國需要就新的時間表達成共識，並就統一徵收的關稅進行談判，包括羅馬尼亞在內的一些國家近期徵收了5歐元（約新台幣181元）的關稅，這迫使歐盟執委會採取行動。塞夫柯維奇強調，這不是技術問題，而是歐洲捍衛自身經濟利益的能力問題，一個現代化、具有競爭力的歐洲必須能夠更好的保護其貨物邊境，並維護公平競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法