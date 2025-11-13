AI裁員潮來襲！2026年職場面臨「永久性裁員」 「這類」員工逆勢加薪

AI引爆裁員潮！2026年職場面臨「永久性裁員」，然年輕工作者則有望逆勢加薪。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近幾週來，似乎每隔幾天就會有1家大公司宣佈裁員，影響數百甚至數千名員工，這些大規模裁員正在醞釀著1個危機，根據最新報告顯示，2026年職場將面臨「永久性裁員」，不過，卻對年輕工作者帶來一線希望，尤其是擁有4年內經驗者，其薪資有望增長，其中又以德州奧斯汀等5個新興城市工資增長最明顯。

CNBC報導，美國近期大規模裁員已引起廣泛關注，但表面之下卻醞釀著另1個問題，人數少於50人的小規模裁員，現在是全年最常見的裁員類型，佔2025年WARN法案（工人調整與再培訓通知法）通知的 51%，而2015年這一比例僅為38%。

根據Glassdoor 最新發布的2026 年工作趨勢報告，「永久裁員」時代已經到來。

這些規模較小但更為頻繁的裁員可能會在來年繼續加劇員工的焦慮情緒。

研究人員指出，輪流裁員可以幫助公司避免成為新聞頭條，但也會「造成焦慮、不安全感和怨恨的氛圍」。

Glassdoor 先前的研究發現，裁員後，留任員工的負面情緒需要2年多的時間才能恢復，這是根據他們對公司的評價得出的結論。連續裁員對員工情緒的影響是第1次裁員的2倍，尤其是在第2輪裁員之後，關鍵人才、經理人和新進員工的情緒下降幅度最大。

員工不滿的另1個跡象是，自2023年下半年以來，Glassdoor對高層領導的評分一直在下滑，現在已遠低於疫情期間的峰值。

媒體與傳播、管理與顧問、科技業的員工對領導階層的信心下降幅度最大。 Glassdoor 的研究人員指出，人工智慧帶來的業務顛覆、媒體整合以及科技業「拼搏」文化的回歸，是造成這些信心下降的主要原因。

除了裁員預測之外，對某些人來說也有好消息，擁有4年以內工作經驗的年輕工人的工資增長勢頭良好，這將使他們在2026年擁有更大的購買力。

過去1年，由於招聘環境低迷以及企業紛紛採用人工智慧，導致入門級職位數量減少，應屆畢業生求職之路相當艱難。但對於那些能夠找到工作的人來說，薪水將會更高。

在一些新興城市，年輕的勞工將感受到最大的改變。根據Glassdoor數據顯示，自2020年以來，猶他州普羅沃、愛達荷州博伊西、佛羅里達州奧蘭多、南卡羅來納州查爾斯頓和德州奧斯汀等城市的工資增長最為顯著。

Glassdoor 的研究人員指出，對於正在考慮下一步職業發展方向的職場新人來說，這些新興城市代表著增加收入的好機會，即使它們可能提供的薪水不是最高的。

