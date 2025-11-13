160萬all in加密幣！41歲上班族悲訴 賠光還欠一屁股債「關鍵」

160萬all in加密幣！41歲上班族悲訴賠光還欠一屁股債關鍵。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕41歲單身上班族田中美咲（化名），對未來生活感到擔憂，見男友靠加密幣賺大錢，她也跟著小試身手，幾週內就賺5萬日圓（約新台幣1萬），心想太容易，於是把500萬日圓（約新台幣100萬）轉到加密幣帳戶，為賺價差，她還嘗試槓桿交易，沒想到市場突然暴跌，為了賺回來，她不斷逢低攤平，結果500萬日圓迅速蒸發殆盡，她不死心，接著將剩餘270萬日圓（約新台幣54萬）全數投入，結果不僅賠光，她還動用100萬日圓（約新台幣20萬）信用卡現金，但短短幾天就賠光，最終承受不住時，才發現自己800萬（約新台幣160萬）積蓄已化為烏有，只剩下債務。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我做夢也沒想到自己會負債累累，」田中美咲說。

田中表示，「雖然有過伴侶，但我對婚姻從未感興趣。我一直都做好了終身單身的準備。所以我知道我只能依靠自己，因此我每月從工資中扣除固定金額來儲蓄。」

然而在她40歲左右時感受到的「1種模糊的焦慮感」，每次看到關於未來擔憂的新聞報道，比如2000萬日圓（約新台幣400萬）的退休金問題，她都會突然感到害怕，心想，如果我繼續做公司職員，繼續單身生活，物價只漲不跌，她的工資卻沒漲。她覺得如果只是繼續存錢，她的錢只會貶值。

就在那時，她從1位正在交往的男士那裡聽到了1個令人振奮的故事，男友從加密幣投資賺了大錢，起初，她並不在意，心想，‘這跟我沒關係’，但後來她開始感到焦慮，心想，‘也許我也能做到’，如果我現在不投資，我會錯過機會。

幸運的是，當時市場正處於上漲趨勢，幾週內她就賺了大約5萬日圓，她驚訝地想：「這也太容易了吧！」但這是她崩盤的開始。 「這絕對是新手運氣，但當時我太貪婪了，心想『如果我當時下注更多就好了…』」田中就像打開了閘門一樣，把500萬日圓從儲蓄帳戶轉到了1個加密貨幣帳戶。

她也嘗試了槓桿交易，希望從短期價格波動中獲利。然而，與田中預期相反，市場暴跌。她的未實現損失迅速膨脹。 我當時腦子一片空白，如果我現在停止，我的積蓄就沒’，我必須把它們贏回來。我滿腦子都是這些，完全喪失了理性決策能力的田中，反復 “攤低成本”操作，結果帳戶裡剩下的500萬日圓（以及獲利）迅速蒸發殆盡，接著她瘋狂地將剩餘的積蓄大約270萬日圓全部投入，但損失卻愈演愈烈。

即便積蓄最終耗盡，她還是動用信用卡提領了100萬日圓現金，希望能挽回一些損失。 她安慰自己說：「如果我投入這麼多，只要市場稍微回暖，就能全部賺回來。」然而，這100萬日圓在短短幾天內就被股市吞噬殆盡。

當他意識到這一點時，銀行存摺裡只剩下了幾千日圓。 「我再也承受不住了！」他喊道。當他從股市撤資時，才發現他800萬日圓的積蓄已經化為烏有，剩下的只有每個月的還款。

專家表示，田中的失敗就在於急於求成，導致他追求短期利潤，並參與了高風險的槓桿交易

避免加密貨幣投資失敗的黃金法則其實很簡單。首先，使用「閒置資金」進行投資，嚴禁動用用於生活開支或未來的儲蓄（例如田中先生的800萬日圓），最重要的是，投資金額要控制在即使虧損也不會影響您生活方式的範圍內。

其次，不要試圖「一擊即中」，急於「挽回損失」會使您喪失理性判斷，並帶來更大的風險。投資到負債累累是絕對不可取的。第３，要認識到加密貨幣是１種價格波動性極高的資產，要明白，您的資產可能在短時間內跌至當前價值的一小部分，因此您應該採取長期投資策略，或只在風險承受範圍內進行投資。如果為了緩解退休焦慮而進行的投資，最終卻毀掉了你目前的生活方式，那就適得其反了。

