退休後更累！72歲月領4萬仍打工4天維生 殘酷真相曝光

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往退休後在家門口曬太陽、喝茶的慢活日子，現實卻可能狠狠打臉。日媒報導，72歲吉川先生的夢想是，退休後悠閒在家中陽台上放鬆身心，但真正領到退休金那一刻，他才發現：「靠這點錢，根本活不下去」。

據報導，吉川先生存了1200萬日圓（約台幣240萬），但在退休後全部拿來還房貸餘額，導致存款一下子就見底。每月退休金僅22萬日圓（約新台幣4.4萬元），本應足夠夫妻生活使用，但現實上許多意想不到的開銷支出卻導致吉川先生經濟拮据。

日媒指出，吉川先生與妻子生活不奢侈、甚至稱得上節制，月領22萬日圓退休金看似可因應退休生活，但隨著生活費、電費、水費、車子的維修保養，住了近40年的老房子需要修繕，家電壞了要換新，再加上妻子身體變差，醫療費與藥費如流水般增加。

還有許多在日常中未被計入的小支出，讓吉川先生生活變得拮据，讓他驚覺「不能在家悠閒發呆」。於是，72歲的吉川先生決定「持續上班」，每週在超市兼職打工4天維生。

吉川先生過的是典型的日本地方中產生活，40多年任職同一家公司，經歷泡沫經濟時代、領過獎金、也拿過退職金，把兩個孩子送上大學，買過小房子、開過小車，但「普通過日子」並沒有換來想像中的「安心退休」。

根據日本中央金融資訊委員會的一項調查，超過80%的日本人對自己的退休生活感到擔憂，主要原因在於他們沒有足夠的金融資產，以及退休金不足。專家表示，日本老年人（66歲以上）的貧窮率，女性為22.8%、男性為16.4%，目前仍在上升。

專家建議，上班族不要抱著「我有退休金就萬事大吉了」的想法。在工作期間就需要了解自己的退休金有多少，並開始儲蓄和累積資產，即使每次只能存一點，也是確保65歲以後也能安享晚年的第一步。

