台灣之光再現英媒 台中「彩虹眷村爺爺」造就不朽傳奇 遊客打卡熱點

英國知名雜誌Far Out Magazine報導台中彩虹眷村。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕英國旅遊雜誌12日報導，提到台灣，人們會想到美食、美麗的風景、民主和半導體產業，街頭藝術似乎與此無關，但在台中彩虹村，街頭藝術卻完美地融合在了一起，而這一切都出自一人之手，那就是「彩虹爺爺」老榮民黃永阜。

Far Out Magazine專文介紹在台中市南屯區，有一系列建築群，它們曾是軍眷村的一部分。在毛澤東領導的中國共產黨贏得中國內戰後，蔣介石領導的國民黨戰敗一方遷往台灣，約有120萬人，包括官員、士兵及其家屬，逃往台灣。

當時，這只是一次戰術性撤退，他們期望能夠重新奪回大陸，但隨著時間的推移，這已不可能。大量人口湧入意味著中華民國（台灣）政府必須迅速建造住房，速度和低成本是首要考慮因素，導致許多類似軍營的聚居區（眷村）拔地而起。

這些聚居區最終成為永久的鄰居，但在千禧年之交，隨著原始居民遷徙或去世，以及全國各地生活條件的改善，許多這樣的聚居區被拆除。

台中曾有這樣一個社區，鼎盛時期，這個村莊擁有超過1000戶人家，但隨著時間的推移，人們陸續搬走，到了2000年代中期，村里只剩下11棟建築。不出所料，它即將被拆除，除了一個居民外，其他人都已搬走；然而，老榮民黃永阜卻有不同的想法。

黃永阜出生於海南島，17歲參軍，拿起槍，先是與日本人作戰，然後與共產黨作戰，最後他與想要拆毀他定居點的當地政府作鬥爭，為此他拿起畫筆和顏料，發揮想像力進行創作。

有一天，他決定在自家的一面牆上畫一隻鳥，他非常享受這個過程，沉浸在創作藝術作品帶來的自由之中，以至於不知不覺中，他的畫作就走出了家門，進入了社區。

他的藝術創作如潮水般湧來，席捲了整個村落，他根本停不下來。他用明亮、色彩繽紛、充滿迷幻色彩的圖案和繪畫裝飾牆壁，畫中描繪了動物、名人以及運動員。

有些畫作講述了他的童年故事，有些則歌頌了他喜愛的人。就這樣，從牆壁、門到地板、窗戶，村莊的每個表面都被塗上了鮮豔的色彩和卡通形象，將原本冰冷的軍事風格建築改造成了一個溫暖宜人的地方。

憑藉其鮮豔的色彩和獨特的圖案設計，他的作品立刻吸引了來自該地區、全國乃至世界各地的遊客前來欣賞。這可能更多是出於偶然而非判斷，但他的創作恰逢自拍文化興起、Instagram誕生以及手機相機性能飛速提升，這使得這處地點及其藝術家獲得了更高的知名度。

媒體的關注和遊客數量的增長促使人們決定將這片區域保留為藝術保護區，而黃永阜創作的色彩繽紛、充滿活力的藝術作品也為他贏得了「彩虹爺爺」的美譽。

「彩虹爺爺」於2024年初去世，享年101歲。他一生充實而精彩，留下了充滿活力的彩虹村遺產，據說每年吸引超過一百萬遊客。

不可否認，黃永阜的藝術不僅拯救了這片村落，其獨特的風格也激勵了成千上萬的人，並幫助這個年輕的國家保護其歷史，使其免遭歲月和廢墟的侵蝕。

台中彩虹眷村由老榮民黃永阜一手打造，現在成為國內外遊客打卡熱點。（取自網路）

台中彩虹村已創下每年逾百萬到訪人潮，曾獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點；日本網友最想去的拍照景點，與國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet） 書籍「世界的祕密奇跡」評選為全球值得探訪的景點。

