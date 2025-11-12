Costco最夯也是退貨率最高的是它 8品項排名曝

外媒評測了Costco 8款熱門零食堅果，從口味、口感、香氣、性價比和營養價值等方面進行了排名。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕如果你是堅果愛好者，Costco準備了琳瑯滿目的香脆堅果。根據網路評價，Costco的堅果品質通常不錯，3磅裝的Kirkland核桃在超過6000條評論中獲得了4.8星的高分。令人驚訝的是，堅果也是Costco顧客退貨率最高的食品之一。

外媒The Takeout評測了8款熱門零食堅果，從口味、口感、香氣、性價比和營養價值等方面進行了排名。從適合當天享用的辣味超大花生，到適合節日聚會的肉桂杏仁，以下依序是前8項產品排名。

1. 梨牌零食冬季歡樂堅果混合裝（Pear's Snacks Winter Cheer Nut Blend）

來自內布拉斯加州的Pear's Snacks，這是一家屢獲殊榮的小批量烘焙商，擁有超過百年的悠久歷史。它採用真正健康的原料，腰果、杏仁和山核桃裹上糖、奶油、糖蜜和肉桂粉，甜而不膩，堪稱完美。

2. Kirkland Signature 甜辣零食混合裝（Kirkland Signature Sweet Heat Snack Mix）

Kirkland Signature甜辣混合零食並非100%純堅果，而是以杏仁、腰果和山核桃為主，輔以芝麻條和玉米粒。儘管食材略有不同，這款堅果混合零食依然堪稱Costco最受歡迎的口味之一。

3. Kirkland Signature 特級鹹味混合堅果（Kirkland Signature Extra Fancy Salted Mixed Nuts）

這款Kirkland Signature經典混合堅果多年來好評如潮，目前在 Costco.com 上的評分高達4.6 顆星。它為何稱得上「格外精緻」呢？這其實是美國農業部 （USDA） 對優質堅果的稱呼，這些堅果在大小、外觀和品質方面都符合嚴格的標準。這款精選混合堅果包含鹽漬腰果、杏仁、山核桃、巴西堅果和澳洲堅果。

4. 漢普頓農場特大號蜂蜜烤花生，辣味蜂蜜（Hampton Farms Super XL Honey Roasted Peanuts, Hot Honey）

Hampton Farms的超大號甜蜂蜜花生在Costco大受歡迎，而這款熱蜂蜜口味的花生作為誘人的後續產品也已上架。這些小批量生產的維吉尼亞花生在各方面都令人印象深刻：個頭大、味道香甜、口感酥脆，而且價格實惠。

5. 美味椒鹽開心果（Wonderful Salt & Pepper Pistachios）

這些加州開心果用鹽和黑胡椒調味，還帶有淡淡的蒜香、洋蔥香和檸檬香。味道平衡，吃起來很有樂趣。雖然這些開心果帶殼，但很容易剝開，無需堅果鉗或手指夾傷。

6. 薩凡納果園蜂蜜烤堅果混合裝（Savanna Orchards Honey Roasted Nut Mix）

這款烘焙混合堅果表面裹著一層薄薄的蜂蜜粉，帶來柔和的甜鹹風味和晶瑩剔透的酥脆口感。這些堅果吃起來不黏膩，也不會弄得滿手狼狽，搭配口味濃鬱的奶酪，或者撒在沙拉和冰淇淋上，都可能成為一道令人垂涎的佳餚。單就口味而言，薩凡納果園的這款混合堅果味道略顯平淡，不太值15美元一罐的價格，但它卻是好市多的暢銷產品。

7. Kirkland Signature超大號花生（Kirkland Signature Super Extra-Large Peanuts）

這款2.5磅裝的Kirkland Signature花生在Costco.com網站上擁有5846條五星級好評，顯然深受顧客喜愛。閃亮的金色罐身外觀令人印象深刻，而裡面的花生也基本上名副其實。首先，這些花生可不是普通的花生。它們是維吉尼亞花生，這種花生以其個頭大、口感脆爽而聞名。

8. Setton Farms Tajín乾烤辣椒青檸開心果（ Setton Farms Tajín Dry Roasted Chili & Lime Pistachios）

Tajín採用辣椒、青檸和海鹽製成，幾乎總是兌現其「讓一切更美好」的承諾。可惜的是，這款與Setton Farms合作推出的堅果醬卻令人失望。儘管包裝上寫著天然調味，但幾位試吃者都嚐出焦糊味，甚至有點人工香精的味道。 Reddit用戶r/Costco也注意到了這一點：這種辣椒味吃久了會讓人覺得有點化學味兒。

