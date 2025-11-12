驊陞前3季淨利超越去年 AI需求可望帶動新高峰

驊陞科技董事長陳宏欽看好在AI需求帶動之下，明年營運邁向新一波高峰。（驊陞科技提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠驊陞科技（6272）今日通過2025年第3季財報，前三季累計營收為30.62億元、年增41.28%，累計前三季稅後淨利2.28億元、年增125.11%，兩項數字皆已超越2024全年表現；管理層表示，公司產品研發方向與市場趨勢一致，隨著AI與新能源車應用需求持續增長，未來營運成長動能可期，將持續穩健邁向新一波高峰。

驊陞科技指出，受惠於AI及高速運算市場快速成長，公司營運呈現大幅成長的態勢。除了透過成為DP2.1規格制定者，取得市場先機，也順利打入輝達（NVIDIA）、超微（AMD）供應鏈，亦長期深耕金融科技的核心終端裝置，產品廣泛應用於支付系統、數位金融與智慧商務場景，為公司營運貢獻顯著。

此外，驊陞科技亦布局新能源車市場，提供車用連接器、線束及USB充電座等高品質零組件，以支援智慧座艙與先進輔助駕駛系統（ADAS），管理層看好在全球淨零碳排政策的長期趨勢下，車用產品可望將成為驊陞科技另一穩健的獲利來源。

展望未來，驊陞科技已全面布局DP 2.1系列產品，並同步投入下一世代高速傳輸介面研發，包括DP、HDMI 2.2、PCIe Gen6/Gen7及高頻無線模組等新技術，以維持在AI、高速運算及物聯網領域的競爭優勢。此外，透過堅強的客製化研發能力，公司持續拓展金融科技銷售情報時點系統（POS）設備、網通設備與無線傳輸天線等新產品線，提升產品附加價值。

