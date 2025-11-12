買貴根本是浪費錢！專家點名10樣「只能買最便宜」的東西

《GOBankingRates》採訪多位理財專家，整理出10樣你應該「永遠花最少錢買」的東西。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在花錢這件事上，重點並不在於你的銀行帳戶裡有多少錢，即使收入頗高或擁有可觀資產，也不代表可以毫無節制地揮霍。美國理財網站《GOBankingRates》報導，許多理財專家提醒，應該有意識地消費，優先滿足「需要」而非「想要」，偶爾奢侈一下無妨，但絕不應成為習慣。《GOBankingRates》採訪多位理財專家，整理出10樣你應該「永遠花最少錢買」的東西，以下是他們的建議。

1.藥品：如果你需要用藥，別急著買最貴的品牌。你會發現，許多學名藥（generic）價格便宜，效果卻相同。律師兼理財專家Erika Kullberg指出「學名藥的主要成分與品牌藥往往相同，但價格實惠得多。下次去藥局時，不妨比對一下品牌藥與學名藥的成分表。」

2.維他命與保健品：和藥品一樣，維他命與保健品也能選擇平價版本，只要確認成分與品質即可，許多知名品牌只是包裝更華麗、價格更高，但功效並無差異。

3.食材與雜貨：食物是生活必需品，但不代表你得買最貴的品牌。Kullberg表示「除非你能確實分辨出知名品牌食品與自有品牌的差別，否則選擇超市自有品牌通常能省下一筆。唯一例外是你有知名品牌商品的優惠券。」

4.書籍：Kullberg說「我從不會叫人別買書，但沒必要買最新的精裝版。」電子書通常便宜許多；若偏好紙本書，可以找二手書、或在當地舊書店購入。另一個省錢方法是使用公共圖書館借閱，若怕忘記還書，改借電子書或有聲書即可，系統會自動歸還。

5.一次性用品：任何需要頻繁更換的物品，都應該買最便宜的。Kullberg說「能常用的衣物或家居用品，我會投資品質，但像浴簾這類常更換的東西，便宜的版本就足夠了。」她補充「如果孩子常把飲料灑在地毯上、幾年就得換新的，那就別買太貴的款式。」

6.嬰兒衣物：另一個該省的項目是嬰兒衣服。購物優惠券分享網站Coupon Birds的財務分析師Diana Howard建議「嬰兒長得很快，新衣服很快就穿不下了，所以買便宜的、別太講究品質」玩具也一樣，只要確保安全，不需過度追求品牌。

7.化妝品：化妝品也是可以節省開支的項目。Kullberg指出「雖然你可能有一款捨不得換的名牌粉底，但其他化妝品可以找開架替代品。現在許多開架品牌都有媲美設計師品牌的『平替款』，價格只要幾分之一。沒人會知道你的睫毛膏是便宜的。」

8.健身房會員：健身房費用累積起來很驚人，尤其還有入會費與月費。Kullberg建議「跑步機就是跑步機，別被免費盥洗用品或桑拿房迷惑，讓自己背上昂貴的月費。」

9.茶與咖啡：除非你有特別鍾愛的品牌，否則購買茶或咖啡時，應該重視品質與成分，而非品牌名氣。專家建議，喝茶的人可大量購買以降低單價；咖啡則挑選價格實惠但能滿足需求的產品即可。

10.汽車：買車時，重點是找到價格、品質與車況的平衡，而非追求外觀與品牌。專家表示「車子的主要用途是讓你從A點到B點，而不是用來炫耀。只要安全可靠，就沒必要花大錢買新車，尤其汽車是會貶值的資產。」

