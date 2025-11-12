豆府前3季每股賺11.18元

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）公布第3季合併營收為10.45億，年增8.69%，創下同期歷史新高；營業毛利5.42億元，年增9.05%，稅後淨利為1.16億元，每股盈餘4.34元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）公布第3季合併營收為10.45億，年增8.69%，創下同期歷史新高；營業毛利5.42億元，年增9.05%，稅後淨利為1.16億元，每股盈餘4.34元。

累計前3季合併營收為30.05億元，年增12.18%，營業毛利3.82億元，年增5.52%，稅後淨利為2.99億元，每股盈餘11.18元。



豆府表示，第3季受惠於暑假消費旺季，帶來消費人潮外，豆府持續且穩健之展店策略，也是第3季營運持續成長的原因。包含韓式定食品牌「韓姜熙的小廚房」，7月分別於桃園華泰名品城，及台北Dream Plaza連開兩店；「姜滿堂」正宗韓國直火燒肉，也同步於7月在Dream Plaza開展雙北首店。

「北村豆腐家」8月及9月，分別在新光三越台南小北門以及桃園八德置地廣場，開出該品牌全台第24家店及第25家店，讓整體豆府餐飲集團旗下門市總數達94家店；台中新光三越於9月下旬順利復業，也讓已進駐該點多年的「涓豆腐」與「韓姜熙的小廚房」，持續貢獻營收與獲利。

第4季在各大百貨賣場週年慶，以及天氣漸冷下的年底聚餐旺季挹注下，可望為集團營運帶來正面效益。

