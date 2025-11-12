少了這筆收益 和泰汽車前3季少賺21.9億元

和泰汽車（2207）今天公布第3季合併營收達720.69億元，年增6.76%，稅後淨利為55.83億元， 年增30.43%，每股盈餘10.03元，較去年同期每股盈餘7.69元增加2.34元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）今天公布第3季合併營收達720.69億元，年增6.76%，稅後淨利為55.83億元， 年增30.43%，每股盈餘10.03元，較去年同期每股盈餘7.69元增加2.34元。

累計前3季合併營收2119.37億元，較去年同期微增0.2%，稅後淨利138.47億元，較去年同期160.37億元少賺21.9億元，年減13.7%，每股盈餘24.86元，較去年同期減少3.93元。

和泰汽車說明，前3季汽車總市場較去年同期仍呈現下滑，但TOYOTA與LEXUS銷售表現穩健，市佔率較去年同期提升4%，且受惠於高價車款販賣增加，本業獲利仍較去年同期微幅成長。

轉投資事業獲利減少，主要是和泰興業與和潤於去年認列一次性大樓處分利益，使基期較高，致獲利較去年同期減少；去年還有和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益。

