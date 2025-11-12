網家Q3虧損見收斂 雙11業績翻倍

網家第三季每股稅後淨損為0.66元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商PChome網家（8044）今日公告第三季稅後虧損1.34億元，每股稅後淨損（EPS）為0.66元，單季虧損幅度相較第二季、去年同期收斂，不過前三季稅後虧損為5.04億元，每股稅後虧損為2.55元，則較去年同期增加。

日系遊戲機大廠任天堂（Nintendo）推出Switch 2、加上蘋果（Apple）的iPhone 17在9月開賣。網家說明，第三季受惠3C品類銷售動能強勁，B2C電商本業營收達77.11億元、年增2.1%，連續第二季正成長，營育費用也年減，整體營運結構持續最佳化。

請繼續往下閱讀...

網家也說，旗下子公司第三季營運也維持正向動能，金融科技部門第三季營業收入達新台幣5.9億元，本季年增9.1%，其他部門虧損也持續收斂；日本跨境電商子公司「比比昂」第四季與日本Amazon進行API串接合作，後續也樂觀。

展望第四季，網家指出，與統一超商合作的「OPENPOINT點數折抵」啟動，同時推出「PChome超速配」快速到貨服務，率先覆蓋北北桃都會區的7-ELEVEN門市，以期待提升消費者體驗，此服務在雙11檔期也維持配送效率，訂單量也顯著成長。

網家表示，雙11檔期進入高峰的9日、10日，全站業績較去年同期雙位數成長，11日晚間8點尖峰時段，業績更近翻倍成長，看好後續普發萬元入帳、雙12、聖誕節與尾牙檔期接續登場，營運有望進一步提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法