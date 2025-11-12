佳能陸續出貨機器手臂產品 明年正向

佳能今日舉辦線上法說會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠佳能（2374）近年積極切入機器人視覺、無人機等商機，加上數位相機需求續熱，董事長章孝祺指出，看第四季營運有望維持成長，明年因為關稅、匯率等不確定因素消退，營運也將優於今年。

佳能前三季股稅後盈餘為1.52元，獲利表現年增12.2%。佳能今日表示，因客戶深耕陸續看到成效，預期明年ODM與EMS的出貨量將有顯著擴張，加上歐美專案未來2年持續落地，並仍將聚於光學影像、聲音辨識與機器人視覺模組等技術發展。

佳能近年持續佈局新領域，其中，機器手臂協作感測模組將於第四季出貨、另一機器手臂產品將於明年第一季進入生產準備，無人機模組與配件則在明年第二季開始量產，車隊管理新專案則落在明年第三季量產，帶動今明年營運成長。

針對產能佈局，佳能則指出，各國關稅陸續底定，為配合客戶需求，佳能正在調整中國東莞、北越及台灣的製造廠區安排，明年東莞廠生產比重為85%、北越為10%、台灣為5%；明年並將投入1500萬美元提升機器人視覺、無人機等產品的生產線。

佳能也表示，未來將持續深耕日本，擴張產量與出貨，並積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在2025至2027年落地；此外，也仍將持續專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，以加速專案導入。

