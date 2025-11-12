廣達法說》AI明年三位數成長 佔比預期突破8成

廣達表示，目前高階AI伺服器供應商仍相對稀少，但市場規模仍然呈指數型成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今日在線上法說會表示，AI伺服器市場需求持續強勁，目前旗下伺服器產品業績當中，AI機種比重已超越7成，在明年繼續3位數成長之下，佔比可望進一步達到8成以上。集團今年除了輝達（NVIDIA）的圖形處理器（GPU）機種，也已切入特殊積體電路晶片（ASIC）市場，明年出貨將翻倍增加，

廣達表示，目前高階AI伺服器供應商仍相對稀少，但市場規模仍然呈現指數型成長，部分新興AI企業如Corewave、XAI轉向直接採購模式（ODM Direct），需要確保代工廠產能與電力，進而形成長期合作夥伴關係，讓AI伺服器訂單能見度、預測期相對較長。集團除了GPU機種展望樂觀，現有的ASIC專案多集中於主板（L6）層級，未來有機會做到整櫃（L11）。

廣達提到，AI伺服器生產週期約6至8週，現階段的AI產能已接近滿載，因此持續積極擴充泰國、德國、美國等地產能。美國地區負責最終組裝，最大挑戰為電力供應，縮短測試時間有助提升產能與降低電力消耗。而公司對於基礎設施市場的深耕也是一大優勢，能夠憑藉著整合網通、光通訊、散熱等領域的能力，攜手客戶共同開發新平台。

此外，廣達也提到，今年通用型伺服器需求穩健，仍有高成長，2026年預期趨於平穩。關於電動車（EV）電子元件的相關營業額表現，雖然受到強勁的AI伺服器營收稀釋佔比，但預計2027年開始放量，貢獻程度將超越往年，屬於長週期發展的業務。儘管高單價AI產品可能對毛利率造成壓力，公司目標是最大化毛利金額，並將2026年營運費用率控制在3%以下。

