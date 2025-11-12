擁10億股票資產、38歲財富自由！僅6個月就後悔 他親揭「意想不到的陷阱」

太燦擁10億股票資產、38歲財富自由，僅6個月就後悔。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有50億日圓（約新台幣10億）股票資產的麻醉師太燦（たーちゃん），在38歲就財富自由，然而僅6個月就後悔，辭職後，他開始玩遊戲，導致脖子疼痛，於是改打麻將打發時間，沒多久就開始厭倦過度自由的生活，由於空閒時間太多，他開始玩當沖，但過去並未做過，所以並沒有帶來回報，在短短不到6個時間，他就後悔辭職，並很快又回到職場。

日媒《DIAMOND online》報導，《將50萬日圓變成50億日圓：１位投資父親給女兒的教誨》作者太燦，首次公開自己如何在工作之餘，透過股票投資累積了50億日圓財富的「3大真正獲利的投資技巧」。

太燦表示，透過掌握「低買高賣」價值股（被低估的股票）、「收益價值股」（表現穩定但股價較低）和「週期價值股」（作者的主要投資方法，會隨著經濟週期性產生盈虧）３種高度可複製的投資方法，即使在努力工作，你也能賺到「永遠不需要的錢」。

太燦分享指出，38歲決定實現財務自由，結婚生子後，我和先生都開始工作，養育孩子成了首要任務，很難抽空投資股票。巧合的是，在那十年間，我辭去了醫生的工作，當時我38歲。

自從孩子出生後，我不再專注於研究股票，我的投資表現明顯下滑。這是不可避免的，因為我的投資績效是基於公司分析的。儘管如此，我仍然熱愛股票，漸漸地，我開始想：「我有足夠的資產來維持餘生，所以也許我應該辭職，成為全職投資者。」

加上受《富爸爸》啟發，想到這一點，我迅速行動起來，並在38歲時辭去了醫生的工作，成為了全職投資者。

然而他的投資方式是中長期持有，不像富爸爸是每天盯著電電腦螢幕，頻繁地進行短期買，因此，他有很多的空閒時間。

於是，他嘗試每天都玩自己最喜歡的遊戲，但他的脖子漸漸開始疼痛，於是改打麻將消磨時間，然而，上班日下午經常光顧麻將館的人大多是退休的老先生，沒看到其他38歲無業男士會去麻將館。

最終，我很快就厭倦了過度自由的生活，由於有太多空閒時間，他開始過度關注股市，有時他會想，“哦，這支股票可能不錯”，然後嘗試當沖，然而這是他以前從未做過的事情，不出所料，做他不習慣的事情並沒有帶來回報，不到６個月，他就得出結論：「如果我這樣做，不如去工作。」

而女兒的話給了我工作的動力，女兒說不知道你是否還記得，我上小學的時候，朋友們常問我：「爸爸，你是做什麼的？」聽到這個問題，我開始反思自己的角色。我也覺得，如果我能重返麻醉師崗位，就可以自豪地說：「我的父親是１位努力工作的醫生。」

正好那個時候，１位熟人邀請我去１家新醫院擔任副院長。這聽起來很有意思，簡直是天賜良機，所以我接受了，然而，真正上任後，我卻面臨意想不到的現實。

由於投資股票，我不由自主地從商業角度思考問題，而院長則完全專注於技術。我們理念不同始終無法調和，意見也經常衝突，最終，我決定辭去副院長的職務。

