老牌樂器代理商双燕砸逾44億 掃進地坪近2.5萬坪山葉機車過嶺廠房

法人五齊股份有限公司名義砸逾44億元買下桃園高鐵站附近的山葉機車過嶺廠房，光是土地面積便將近2.5萬坪。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕超大宗工業廠房交易案，臺灣第一間專業樂器代理商双燕樂器大股東家族，以法人五齊股份有限公司名義砸逾44億元買下桃園高鐵站附近的山葉機車過嶺廠房，光是土地面積便將近2.5萬坪。

根據內政部實價網最新揭露，10月，坐落桃園市中壢區高鐵南路四段上的山葉機車過嶺廠房揭露交易總價約44.01億元，該廠房土地面積約2.49萬坪、建物面積約4163坪，若不計入建物價值，每坪土地單價約17.65萬元。

請繼續往下閱讀...

進一步對照地籍資料，買家是法人五齊，實收資金額1.9億元，是今年8月才設立，該法人背後的法人股東則是鴻典投資，同一地址登記的法人還有功學社等相關法人，而五齊掛名的董事長則曾任双燕樂器董事長一職。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，紮根在新北市蘆洲的双燕樂器是由母集團功學社教育用品發展出來的台灣最大樂器製造、進出口、代理、銷售公司，除一般消費者所熟知的音樂教室通路之外，從製造到維修、保養，乃至於專門家中心的展示、音樂廳等深層藝術推廣，都有著墨。

過去隨著全球經濟發展、教育普及、所得的提高所推進的教育及藝術市場蓬勃成長，功學社也布局海外生產基地，包括中國天津，以及現在的美、日、荷。由於市場持續擴大，台灣過去的製造、物流、辦公空間已經不敷需求，所以近期投資布局動能強。

桃園工業地產交易熱絡

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，今年以來桃園工業地產交易熱絡，今年前10月合計工業土地、廠房、廠辦交易累計近350億元。

其中單筆交易金額超過50億元的交易就有台達電以69億元購買觀音工業區廠房，和碩以56億元購買龜山廠房。進一步觀察土地交易單價，桃園市工業土地在今年呈現緩步上漲的趨勢，而每坪單價約20萬元左右的地區，工業土地成長的動能更為強勁。＃

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法