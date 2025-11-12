奢華不敵實惠！Costco「這6樣」商品讓有錢人都搶著買

美國理財網站《GOBankingRates》報導，富人喜歡在Costco採購的6大熱門品項。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕人們往往以為富有的消費者只會在像高端超市或精品食材店購物，畢竟他們的財力足以享受奢華與便利的生活方式，但事實上，情況往往恰恰相反。美國理財網站《GOBankingRates》報導，儘管富人的財務底線遠高於一般人，他們在花錢時卻往往更加精明與謹慎，對這類消費者來說，Costco以其CP值與便利性，成為富裕族群仍然喜愛的購物地。Costco之所以能吸引富人青睞，原因在於它結合了實惠的價格、多樣的選擇與高品質的商品，以下是富人仍愛在Costco採購的6大熱門品項。

1.電子產品

富有的消費者不僅追求最新科技，也重視「划算」的購物體驗。對想要兼得高端與優惠的他們來說，Costco的電子產品區絕對是首選，Costco能以極具吸引力的價格提供高品質的科技產品。

2.科克蘭雞胸肉

即使富人講究生活品質，也不會拒絕一筆划算的交易。在日常廚房必備的蛋白質來源中，科克蘭自有品牌雞胸肉可說是首選。以其新鮮度與品質而言，兼具經濟實惠與高價值，因此深受富裕家庭喜愛。

3.新鮮蔬果

富人們非常注重健康與飲食，尤其偏愛新鮮沙拉與高營養的蔬果。不過，即使收入豐厚，他們也清楚「健康飲食」的成本會很高。Costco憑藉優質與實惠的結合，成為富裕族群採購新鮮蔬果的首選。

4.科克蘭有機杏仁奶

富有的消費者通常願意「先多花一點錢，換取長期節省」。Costco的這款有機杏仁奶正是一個深受富人喜愛的例子，對重視健康、講究有機生活的族群來說，這是理想的日常選擇。

5.Vitamix 高端料理機

Costco以優惠價格販售各類高階家電，也因此成為聰明消費者的秘密天堂。其中，Vitamix調理機特別受到追捧，這個品牌以強大性能與耐用性聞名，價格通常不菲。

6.Dyson無線吸塵器

對於注重居家整潔的富人而言，Dyson無線吸塵器是不可或缺的清潔神器。而Costco提供了比其他通路更具競爭力的價格，使其成為高端家電的首選購買地。

