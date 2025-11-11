算力大擴張！Google、微軟撒重金 德、葡建資料中心

微軟與Google將在葡萄牙與德國興建資料中心。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕Google 11日宣布，未來幾年將在德國投資55億歐元（1977.73億台幣），在歐洲最大經濟體擴展其基礎設施與資料中心能力。

路透報導，Google表示，該計畫包括在法蘭克福附近的迪岑巴赫（Dietzenbach）建立一座新的資料中心。

另外，微軟公司宣布，將斥資100億美元（3100億台幣）在葡萄牙沿海地區興建人工智慧資料中心，這將是該公司今年在歐洲最大的投資計畫之一。

該資金將用於在里斯本以南約150公里的錫尼什（Sines）興建資料中心園區。該園區將是由微軟與葡萄牙開發商Start Campus以及英國新創公司Nscale合作打造。微軟總裁史密斯（Brad Smith）在里斯本舉行的網路高峰會上，首次透露了這項計畫。

微軟早在去年10月就已達成一項多年協議，將出租錫尼什的算力。微軟正在擴展其運算基礎設施，以滿足人工智慧服務日益增長的需求。

