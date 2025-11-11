2奈米市佔目標20％好高鶩遠？ 三星又遭韓媒打槍

三星透過提升2奈米GAA製程產能，並與高利潤客戶建立長期業務關係，預計市佔率目標為20%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工業務目前主要由台積電主導，但三星為2027年設定了一個雄心勃勃的目標，力求扭轉該部門的頹勢，並在兩年內實現盈利。為此，三星已透過提升2奈米GAA製程的產能，並與高利潤客戶建立長期業務關係，預計市佔率目標為20%。不過，韓國媒體指出，三星陷入聲譽不佳情況，訂單獲取仍然困難重重。

一位熟悉三星計畫的資深業內人士向韓媒ETNews透露，這家韓國巨頭已設定目標，到2027年實現20%的市占額（按銷售額計算）。由於晶圓代工業務是按訂單進行的，三星需要提前採購必要的設備，因此該公司製定了為期兩年的商業計劃。

自2022年以來，三星一直處於虧損狀態。雖然該公司並未公佈具體數字，但業內人士估計，其每季虧損額在1兆韓元（約6.8億美元）至2兆韓元（約13.6億美元）之間。儘管三星在下一代製造方面投入巨資，但由於其在業界聲譽不佳，訂單獲取仍然困難重重。

先前有報導稱，ASML已組建團隊在泰勒工廠安裝EUV曝光設備，因此三星已為計劃於2026年啟動的營運做好了充分準備。至於下一代製程，該公司先前曾表示已完成第二代2奈米 GAA製程的基本設計，但目前的重點是提高現有2奈米GAA的良率。

三星電子預計將引領其位於美國泰勒工廠的扭虧為盈。該公司已獲得特斯拉和蘋果等大型科技公司的支持，預計將透過提前投產實現利潤最大化。

電子將於明年開始在泰勒工廠投產。目前，該公司正同步推進設備安裝和工廠建設，以加快投產進程。設備建設預計最遲將於第2季完成，全面投產預計第3季實現。

據報導，三星電子還在籌備泰勒工廠的第二條生產線（第二期工程），規模將遠超過第一期工程。為加快投產，該公司目前正與合作夥伴討論投資事宜以及零件需求。

