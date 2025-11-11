中租高利差原車融資停止委外放款月減15億元 董座陳鳳龍：台灣明年營收恢復成長

中租控股今（11）日舉行第3季法人說明會。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租控股（中租-KY，5871）今（11）日舉行第3季法人說明會，今年以來受到中國經濟衰退、台灣融資租賃業納管《金融消費者保護法》等影響，中租前3季稅後獲利150.33億元、年減18%，EPS8.45元。中租控股董事長陳鳳龍對於明年的營運展望樂觀，中國市場9月新承做業務的延滯狀況已趨穩定；台灣二手車融資停止委外使每月業績減少15億元，仍可透過機器設備租賃、小客車二手車分期及個人、中小企業放款等業務來彌補，預期明年台灣仍可維持5%至7%的業績成長。

至於法人關注的股利政策，陳鳳龍表示仍將維持穩定配息策略，配發率在40％至50%間調整，以滿足股東對股利的期待。

中租控股今年以來獲利表現不如以往，中國市場在經濟衰退及美中貿易戰衝擊下，營收、獲利大幅衰退，今年前3季營收221.25億元、年減11%，稅後淨利58.76億元更大幅衰退35%，與資產品質有關的延滯率卻持續走高。中租控股分析，目前對中國市場就是嚴格管控資產品質，因新承做放款減少，整體延滯率仍會走升，但9月新承做業務的延滯狀況改善。不過，今年已縮水的中國財政返還退稅，明年因政策改變且今年獲利減少，預期明年退稅又將續減，較今年再少3分之1，不利明年中國市場獲利表現。

台灣市場方面，台灣今年前3季營收402億元、年減3%，稅後淨利99.13億元、年減3%。今年進行業務結構調整，包括自7月起，高利差的二手車融資業務停止委外行銷，業務因此萎縮，法人關注台灣的業務，明年是否有恢復雙位數成長的可能？

陳鳳龍表示，台灣的資產品質穩定，若扣掉今年停止二手車融資委外，目前每月相關放款已從月減20億元縮小為減少15億元，但可透過中小企業融資、微型企業融資、車輛融資、BNPL等其他業務補足，進而推動業績成長，預期明年台灣營收仍有機會成長5%至7%。

中租前3季稅後獲利150.33億元、年減18%，EPS8.45元，台灣的獲利比重由去年的49%提高至57%；中國獲利占比則從43%降到34%，東協占比由5%提高到8%，東協市場仍是今年主要成長動能。

