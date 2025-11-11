八方雲集前3季每股賺9.34元 已賺贏去年一整年

鍋貼霸主八方雲集（2753）董事會通過第3季合併營收達22.02億元，較去年同期成長7.36%；稅後淨利2.35億元、年增 62.07%、每股盈餘3.53元，創下單季歷史新高。（八方雲集提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集（2753）董事會通過第3季合併營收達22.02億元，較去年同期成長7.36%；稅後淨利2.35億元、年增62.07%、每股盈餘3.53元，創下單季歷史新高。

累計前3季合併營收達64.88億元，較去年同期大幅成長10.12%；前3季稅後淨利達6.23億元，年增41.27%，每股盈餘9.34元，已賺贏去年一整年。

請繼續往下閱讀...

八方雲集表示，第3季營運表現亮眼主要受惠於台灣市場持續執行「汰弱留強」展店策略，八方雲集與梁社漢排骨雙品牌店數對比去年同期淨成長39家，多店網絡效益顯現。

同時美國市場展店布局穩健推進，帶動整體營運表現持續成長，截至10月31日止，集團全球總店數達1386家，其中台灣1296家、香港78家、美國12家。

前3季獲利已超越2024年全年獲利表現，主因在於台灣市場經營體質已達「穩定成長＋規模經濟」的成熟階段，隨著雙品牌門市網絡擴大、中央廚房及供應鏈稼動率提升，使毛利與營業效率同步改善；同時，集團近年持續優化門市坪效、點餐動線設計及組織訓練制度，讓單店獲利結構更加健康，也可在景氣波動中維持高營運韌性。

在海外市場方面，八方雲集今年已完成美國加州與德州的雙核心布局架構，第13家美國門市選址於北加州矽谷灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara），已於11月展開試營運。

聖塔克拉拉為全球科技企業總部與跨國工程人才高度聚集的區域，當地居民外食頻率高、餐飲消費力強，門市在試營運期間即獲得熱烈迴響，顯示正宗台灣味在當地具有高度市場接受度。

展望未來，集團將以美國加州成熟市場動能和 德州新興科技聚落成長作為兩大核心，持續推動供應鏈在地化、門市標準化與成本結構優化，構建適合美國市場的營運與供應鏈模式，並逐步複製拓展至其他州別。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法