股匯雙挫！新台幣午後轉貶，收31.052元寫逾半年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股開高走低，收小黑，新台幣兌美元匯率亦於午後由升轉貶，最後收在31.052元、貶值4.4分，匯價創逾半年新低，成交量放大至19.35億美元。

受惠於美政府有望重啟，美股收紅，激勵台股今日開高，一度站上28000點，不過外資持續撤退，台股午後豬羊變色，終場下跌84.56點，收在27784.95點，三大法人合計賣超198.92億元。其中，外資續賣超173.67億元。

外資在集中市場持續賣超、匯出也使新台幣匯價再度走貶。新台幣上週貶破31元整數大關後，近兩日在31元整數關卡震當整理，午後在美元反彈、台股翻黑下，順勢收貶。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數反彈0.11%、韓元重挫0.79%、台幣貶值0.14%、日圓下跌0.1%、新幣與人民幣皆貶值0.05%。

匯銀人士表示，美國政府重啟，政治風險暫時消除，短線有助美元回穩，台幣緩貶趨勢不變。不過，美元中期走勢仍取決於即將公布的美國經濟數據與聯準會後續的降息動向。

市場焦點正轉向先前因政府停擺而延後發布的經濟數據，特別是非農就業報告。當前利率期貨顯示，市場預期聯準會12月再降息的機率約6成，數據公布後，是否改變市場對降息的押注，仍待觀察。

