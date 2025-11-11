「試用期」解雇也要給資遣費 2年來雇主遭罰逾3000萬元

試用期解雇也要給資遣費 勞動部提醒勿觸法。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少企業至今仍有「試用期」的規定，但勞動部提醒，即使是試用期的勞工、只做了幾天雇主就覺得「不符合工作需求」將其辭退，也得在30日內給付「資遣費」，否則將被處新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，去年以來已有124件裁罰案，雇主遭裁罰總金額高達3160萬元，

勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛指出，當雇主依勞動基準法及勞工職業災害保險及保護法等法條，與勞工終止契約，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應在終止勞動契約後的30天內發給。且因94年7月1日起施行勞退新制，資遣費的計算必須依勞工退休金條例（勞退新制）第12條規定，依據勞工的工作年資，每滿1年發給0.5個月的平均工資，若未滿1年者依比例計算；最高發給6個月平均工資。

黃維琛指出，不少雇主因為聘用的新人，僅工作幾天就覺得「不符合工作需求」，要他不用再來，但即使如此，雇主還是必須計算給付資遣費，而且是在終止契約後的30日內發給勞工。雇主若未依標準或期限給付，將依勞工退休金條例第45條之1規定，處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期給付而且可按次處罰。

根據勞動部統計，去年即有70件雇主遭罰案件，合計罰鍰1805萬元，今年以來則有54件、遭罰1355萬元，不到2年累計雇主遭罰逾3000萬元，且不少是小型的事業單位，黃維琛提醒，試用期員工的資遣費金額不高，但若沒有依規定給付裁罰金額相當重，雇主切勿因小失大。

