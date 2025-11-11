星宇航空第3季每股虧損0.149元 10月營收雙增

星宇航空第3季每股虧損0.149元。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空第三季稅後淨損4.49億元，以股本300.87億元，每股稅後虧損0.149元，累計前三季稅後純益4.75億元，每股稅後盈餘（EPS）0.16元。星宇航空表示，第三季客運市場受到對等關稅不確定、日本大地震謠言，以及新機陸續交付之前置成本而虧損。

另外，星宇航空10月總營收為36.97億元，月增率26%，年增率19%。1~10月累計總營收達363.94億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高。其中，10月客運營收29.14億元，月增33%、年增12%。貨運方面，10月貨運營收為4.21億元，年增19%。

星宇航空指出，在第四季貨運傳統旺季與客運連假效應的雙重推動下，旅遊需求持續強勁。受惠於航線佈局的逐步擴張與成熟，星宇航空營運動能可望延續向上，穩健推升客、貨運收入成長。

興與航空第三季單季總營收107.32億元，年增12％，其中客運收入83.45億，年增2%；貨運收入13.98億，年增43%，第三季貨運受惠AI伺服器與半導體等高價值貨物需求熱絡，使亞洲輸美市場價量齊揚，貨運市場仍維持高熱度。

星宇航空指出，10月底正式開啟冬季班表新篇章，星宇航空擴大日本市場運能，台北-福岡航線放大機型以A330neo執飛，台中-沖繩航線12月將逐步增班至每日2班，滿足旅運需求。東南亞方面，除鞏固現有航線更進一步強化佈局，自12月16日起全面恢復台北-馬尼拉航線，每週7班以A321neo營運，搭配宿霧與克拉克，旅客將享有不同點進出的行程規劃彈性，並增援長程線轉機旅客的輸運。

因應2026年寒假及春節旅遊旺季，明年2月起日本名古屋、泰國清邁、越南峴港與富國島將以加班機方式增加艙位，曼谷晚班機也將部分放大以A330neo營運，強化區域運能。長程航線部分，明年1月15日將正式插旗北美第五個航點–鳳凰城，持續拓展北美佈局，星宇航空將持續觀察市場需求彈性調整運能，強化營運競爭力。

