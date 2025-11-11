DRAM價格上漲墊高成本 華碩：適度調整產品價格

華碩今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕近來DRAM記憶體與SSD價格不斷上漲，增加科技廠商製造成本，對此，華碩（2357）共同執行長胡書賓表示，DRAM漲價是目前PC產業共同問題，最近DRAM產業供需不平衡，主要因為AI伺服器對於DRAM需求大幅增加，各DRAM大廠過去幾年產能增加有限，進而造成供應吃緊。

華碩在上半年就注意到DRAM供應吃緊與漲價現象，很早就開始拉長庫存週期，截至第三季底為止，零組件約有兩個月庫存，通路端成品也有兩個月庫存，共有四個月庫存應付，對華碩第四季影響相對有限，後續將和DRAM供應商密切合作，靈活回應，進一步提高庫存，通路端價格會考慮成本、通路夥伴與消費者需求，進而調整產品組合，並適度調整產品價格。

華碩指出，第四季為傳統淡季，往年亞太市場出貨旺季多落在第三季，此外，第二季到第四季因全球總體經濟與關稅的不確定性，出現提前拉貨與提前消費，接下來會影響第四季消費需求與消費信心，預估第四季PC出貨季減10-15%，與去年同期持平，零組件及伺服器季減5-10%，年增40-50%。

