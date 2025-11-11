嘉澤AI產品需求強勁 明年業績雙位數成長

嘉澤受惠AI伺服器對於高速傳輸連接線、連接器的需求強勁成長，預估第四季業績增幅大約落在5%之內。（嘉澤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕嘉澤（3533）副總蔡明叡今日在法說會表示，受惠AI伺服器對於高速傳輸連接線、連接器的需求強勁成長，預估第四季業績增幅大約落在5%之內，2026年整體營收可望年增1成，且合併毛利率目標站穩51%，此外，預期輝達（NVIDIA）新產品線的貢獻比重會在5%至8%，最快在明年第二季、第三季就能挹注營運柴火。

嘉澤統計今年第3季產品貢獻的業績比重，CPU插槽、DDR與PCIe等伺服器類佔40.3%；所有形式等個人電腦類的連接器佔24.64%；SO-DIMM DDR、M.2、I/O、PD Cable等筆電類佔11.03%；策略客戶9.83%，汽車8.09%，工業醫療2.44%，認列嘉基高階擴充基座連接線、主動式光纜（AOC）、主動式電纜（AEC）等佔3.63%。

蔡明叡認為，第四季的伺服器、筆電產品可望維持第三季的出貨水位，桌機產品則受惠於第三季對比基期相對較低，單季出貨有機會略微成長。明年業績成長10%的主要動力來自於下游強勁的AI高速傳輸需求，諸如PCIe 5、DDR5等產品走向成熟後，也會進一步朝著PCIe 6、DDR6等新品方向迭代。

由於高階AI伺服器強化導入液冷散熱解決方案，嘉澤今年通用快速接頭（UQD），以及輝達認證的快接頭（NVQD）已出貨1萬顆，管理層看好明年訂單動能優於今年，策略客戶的業績貢獻也不排除年增中、高個位數百分比。由於旗下越南廠持續擴產，明年資本支出約25億元至30億元，與今年約略相當或下降16.7%，預期越南明年產能比重達到15%、年增8個百分點。

