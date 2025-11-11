世界最強護照冠軍出爐！台灣排名曝 大馬竄升第3網民歡呼大贏美國

阿爾頓資本（Arton Capital）針對全球199個國家護照排名，台灣護照可前往129個目的地，排名第34。（資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕根據加拿大金融顧問公司阿爾頓資本（Arton Capital）針對全球199個國家護照排名，阿拉伯聯合大公國護照是世界上最強大的護照，可前往179個目的地，新加坡和西班牙並列第2。日本和南韓並列第4名（可前往173個目的地），台灣排名第34（可前往129個目的地）。

馬來西亞護照在全球排名第3，進步最大，可免簽前往174個目的地，比排名第9的美國護照更勝一籌。馬來西亞人對此表示自豪。美國護照可免簽證前往168個目的地。

馬來西亞與奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、義大利、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙和瑞士等15個國家並列第3。

消息傳出後，馬來西亞社群媒體上頓時湧現出一片歡呼和自豪之情。

「我為此感到非常自豪。馬來西亞護照曾經在全球排名第11位，與美國並列。如今，馬來西亞護照的排名已經躍升至全球第3位」，用戶pdx8282寫道。

網友nanasharen寫道，「一早醒來就看到馬來西亞護照位列世界第3！身為馬來西亞人，真是無比自豪的一天。我是馬來西亞人！」

「身為馬來西亞人，我感到無比自豪。移民官員看到這種酒紅色制服時，都會立刻露出笑容。不會問太多問題，也不會發生什麼意外」，用戶thekimiehalim補充道。

用戶zolamyyy開玩笑說，「從現在開始，在海外排隊辦理入境手續時，我就要驕傲地拿著我的馬來西亞護照，再也不把它放在包裡了。畢竟，它是世界上第3強的護照！」

根據Arton Capital的數據，世界上最弱的護照來自深陷政治衝突的國家：巴基斯坦、索馬利亞、伊拉克、阿富汗和敘利亞。

Arton Capital 根據護照持有者可以免簽、落地簽、電子簽證（如果三天內簽發）或電子旅行授權訪問的國家/地區數量，對來自世界各地的199本護照進行了排名。

另外，根據總部位於倫敦的全球公民身份和居留諮詢公司 Henley & Partners 最新發布的Henley護照指數，新加坡護照位居世界最強護照榜首，可免簽進入193個目的地，其次是韓國和日本。

在亨利指數中，馬來西亞與美國並列第12 位，兩國均可免簽證前往全球180個目的地。

