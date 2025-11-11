祥碩總座：新增代工大客戶 明年營收拚新高

祥碩總經理林哲偉對明年營運看法樂觀。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠祥碩（5269）今日召開法說會，祥碩總經理林哲偉表示，今年是公司明顯進步的一年，前三季營收逐季成長，預估第四季回到傳統季節水準，營收介於第二季與第三季營收中間值，公司近來新增一家代工大客戶，預計明年下半年開始貢獻營收，展望明年，隨著代工大客戶超微（AMD）市佔持續增加，祥碩自有品牌USB 4持續放量、PCIe Gen4開始出貨、PCIe Gen5及USB V2新品推出，並加速投入研發PCIe Gen6/Gen7，Techpoint車用產品持續成長下，再加上新增第二家代工客戶，具有多元成長動能，看好明年祥碩營收有望再創歷史新高，未來將全力提升獲利表現。

林哲偉指出，今年營收成長主要因代工大客戶在DIY市場市佔率明顯提升，特別是在電競領域成功取代對手，同時，公司自有品牌業務亦穩健成長，其中USB4.0晶片在高階市場幾乎呈現獨佔局面，此外，併入Techpoint後首次在第三季完整貢獻季度營收。目前代工業務營收佔比約六成，自有品牌約三成，Techpoint佔一成，但因代工營收比重增加，使毛利率較上季略降兩個百分點，將努力控制成本，預估代工毛利率谷底落在第三季至第四季，明年隨著自有品牌新品推出量產，有助毛利率表現。

林哲偉預估，明年營運有望再創歷史新高，但成長幅度不會大於今年，公司會把重心放在獲利成長。

祥碩第三季合併營收39.92億元，季增18%，年增88%，主要受惠於代工業務動能提升及認列Techpoint的營收，第三季稅後淨利為15.82億元，季增41%，年增62%，毛利率51%，第三季每股盈餘21.21元。累計前三季合併營收為98.94億元，年增60%，稅後淨利為39.26億元，年增40%，每股盈餘為52.62元。

