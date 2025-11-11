社會結構改變 Q1全國一人宅創新高 4人以上宅減少

1人宅變多是社會結構改變，還有「房屋稅2.0」上路。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部不動產資訊平台資料顯示，全台1人宅（1宅僅1人設籍）的數量寫下新高的248.8萬宅，10年大增57%，但多人宅卻反而減少，成為一種新型態的社會現象。

房產業者指出，雖然10年來，2人宅（1宅2人設籍）、3人宅（1宅3人設籍），分別增加36%、18%，不過仍以1人宅的增速最快，分析背後原因包括節稅需求分戶、單身人口增加、獨居老人數量增加等因素有關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，社會觀念改變快速，從不孝有三無後為大，到不婚不生快樂一生，單身加上可能有些老伴老去，出現的獨居現象，這些都屬於社會結構的改變造成，另外一種則是「房屋稅2.0」上路、規定必須要設籍，也導致過去一年、1人宅數量暴增38.8萬宅，許多因素導致1人宅的數量快速增加。

多戶家庭10年來呈現減少趨勢

根據統計顯示，1人宅數數量從10年前的158.6萬宅，增加到今年第一季的248.8萬宅，10年增加57%，小家庭的2人宅與3人宅同樣趨勢增加，10年來2人宅從114.8萬宅，增加到156.2萬宅，增幅約36%，3人宅數量從118萬宅增加到139.5萬宅，10年增幅約18%，不過4人宅數量10年反而呈現減少、減幅約2%，5人宅10年減幅約13%，6人宅10年減幅約22%，可能與小孩生的少或小孩長大成家分戶出去有關。

曾敬德表示，小宅化的興起一方面與高房價驅使有關，另一方面也因為家庭人口越來越精簡，也導致小宅市場需求暢旺，過去房屋標準品是3房加上車位，現在則是2房需求度高，這樣趨勢短期內不太會改變。

