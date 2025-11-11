榮剛前10營收年減1成 拓展印度、南美市場

榮剛公告10月營收，將持續聚焦高值化產品。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕特殊鋼大廠榮剛（5009）公告10月份自結合併營收為新台幣9.32億元、年減7.93；累計前10月合併營收達96.86億元、年減10.55%。榮剛表示，航太產業、再生能源需求穩健，整體營收表現穩定。

榮剛表示，航太產業維持成長動能，再生能源相關需求穩健擴張，中長期可帶動能源領域對高性能鋼材的需求，尤其風電、光電更有望成為未來主流應用。油氣市場方面，根據EIA 2025年10月短期能源展望，美國2026年原油日產量預估與2025年相當，整體需求維持穩定，市場表現健康。

對今年第四季接單策略方面，榮剛說明，將持續聚焦高值化產品，並逐步展開大鍛棒與大模塊產品布局，強化特殊鋼產業的競爭基礎。

展望後市，目前全球經濟環境仍具不確定性，工具鋼與民生用鋼需求尚未顯著回升，市場氛圍趨於保守。美國市場方面，關稅變化終將反映至終端市場，後續仍須關注美國經濟體質與政策方向。面對變局，榮剛持續分散市場風險，除深耕歐美客戶外，也積極拓展印度及南美市場，強化海外銷售版圖與營運韌性。

