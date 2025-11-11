Costco 20年資深員工不藏私 推薦「7款」必買好物

一名在Costco工作20年的資深員工推薦11月份有「7種」必買超棒商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco以販售多元商品聞名，不斷推出商品讓消費者面臨選擇障礙。《商業內幕》報導，一名在Costco工作20年的員工柴契爾（Veronica Thatcher）推薦11月份有「7種」必買超棒商品，從便攜式蒸汽桑拿到可愛的鬆餅機等。

1.Blueair迷你空氣清淨機：這款迷你空氣清淨機能有效清除空氣中的灰塵、花粉、烹飪異味、寵物毛屑，以及某些細菌和病毒等污染物。

2.32 Degrees女款羽絨外套：Costco雖然有各式冬季外套，但這女款羽絨外套特別吸引目光，有白色、黑色和綠色可選擇。

3.Dash Disney鬆餅機：作為長期Costco員工，柴契爾總喜歡看到Dash鬆餅機推出的新款。這個月她看到一款可愛的迪士尼主題版本，附有米奇、米妮、高飛與唐老鴨的鬆餅模具。更有趣的是，它設計了兩個多餘麵糊流道，可以將多出的麵糊做成可沾醬的小鬆餅棒。

4.Omni Heat個人電暖器：這款數位電暖器使用陶瓷加熱元件，能在室內均勻、持續地提供熱量。特別喜歡它的安全設計，如防小孩操作鎖與傾倒自動斷電功能，非常安心。

5.Homedics便攜蒸汽桑拿：如果你想在家輕鬆享受桑拿的奢華體驗，柴契爾推薦這款便攜蒸汽桑拿。帳篷式蒸汽桑拿安裝簡單，不需工具，15分鐘即可使用，每組包含帳篷、蒸汽機、折疊椅與收納袋。

6.帶燈化妝箱：這款帶燈化妝箱能幫你在旅途中整理美容產品。箱體可調整隔層，方便自訂空間放置喜愛的用品。化妝箱還配有可充電燈鏡，具有三種亮度設定，非常實用。

7.Kevin's慢燉醬：這款慢燉醬能讓簡單的蛋白質或蔬菜在幾分鐘內變成美味料理。其不含麩質與大豆，有兩種口味，分別是照燒與泰式椰奶。

