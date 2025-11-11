焦點股》富喬：日東紡大漲激勵 狂噴挑戰漲停

富喬今日股價早盤帶量急漲。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕高階T-Glass玻纖布寡占龍頭日東紡（Nittobo）今日一早股價大漲逾7%，由於AI伺服器與高速晶片需求強勁，目前T-Glass缺貨擴大，日東紡日前已宣布砸下150億日圓擴產T-Glass，低損耗（Low Dk/Low Df）玻纖布用量大增，台廠富喬（1815）今日股價跟著日東紡勁揚，早盤大漲逾9%，短線有望挑戰前高83.1元。

截至9:23分左右，富喬股價帶量大漲9.01%，暫報82.3元，成交量逾7.87萬張，已接近昨日全天的7.85萬張。

請繼續往下閱讀...

富喬因應客戶需求，今年提高資本支出，今年前10月合併營收年增達46.41%，富喬指出，針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需之世代Low DK產品也通過客戶認證，預計Low DK先進製程產能比重有望倍增，到第4季可提升至50%以上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法