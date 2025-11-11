自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》富喬：日東紡大漲激勵 狂噴挑戰漲停

2025/11/11 09:32

富喬今日股價早盤帶量急漲。（取自官網）富喬今日股價早盤帶量急漲。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕高階T-Glass玻纖布寡占龍頭日東紡（Nittobo）今日一早股價大漲逾7%，由於AI伺服器與高速晶片需求強勁，目前T-Glass缺貨擴大，日東紡日前已宣布砸下150億日圓擴產T-Glass，低損耗（Low Dk/Low Df）玻纖布用量大增，台廠富喬（1815）今日股價跟著日東紡勁揚，早盤大漲逾9%，短線有望挑戰前高83.1元。

截至9:23分左右，富喬股價帶量大漲9.01%，暫報82.3元，成交量逾7.87萬張，已接近昨日全天的7.85萬張。

富喬因應客戶需求，今年提高資本支出，今年前10月合併營收年增達46.41%，富喬指出，針對AI伺服器所需的關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需之世代Low DK產品也通過客戶認證，預計Low DK先進製程產能比重有望倍增，到第4季可提升至50%以上。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財