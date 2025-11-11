自由電子報
主管跳槽OpenAI 英特爾宣佈陳立武親自接管AI業務

2025/11/11 11:18

英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片大廠英特爾（Intel）週一（10日）表示，在公司技術長兼AI（人工智慧）主管卡蒂（Sachin Katti）離職加入OpenAI後，將由執行長陳立武（Lip-Bu Tan）親自負責監督公司的AI業務。

綜合外媒報導，英特爾今年1月進行管理階層重組，卡蒂被提拔為英特爾AI部門負責人。在AI熱潮下，英特爾一直苦苦掙扎，而OpenAI透過一系列價值數十億美元的交易，已成為新型運算設備最重要的買家之一，該公司也正計劃研發自己的晶片。

卡蒂週一在社群平台X宣佈，過去4年，在英特爾領導網路、邊緣運算和AI獲得龐大的機會和經驗後，接下來將與OpenAI團隊一同建立通用人工智慧（AGI）運算基礎設施。

英特爾隨後發表聲明稱，執行長陳立武將接替卡蒂的職位。聲明中表示，人工智慧仍是英特爾最重要的戰略重點之一，公司正專注於新興AI工作領域執行英特爾的技術和產品路線圖。

陳立武於3月接任英特爾執行長，並試圖翻轉這家陷入困境的晶片製造商頹勢，但是自那時以來多名高階主管已經離職，英特爾仍難以吸引大客戶為其提供晶圓代工服務。

雖然英特爾的CPU（中央處理器）被應用於AI伺服器系統，但英特爾一直難以生產出能夠與輝達（NVIDIA）設計、台積電（2330）代工的晶片相媲美的資料中心AI晶片。

