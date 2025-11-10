台灣紡織9家業者登德國展會 4天創造逾2億元商機

紡拓會指出，隨著歐盟市場對於防護產品需求日增，台灣紡織業界亦積極以創新機能材料回應市場趨勢。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會今天表示，德國杜塞道夫國際工業安全暨健康用品展以工業安全、消防與健康用品享譽全球，此次共計有9家台廠於11月初前往參加為期4天的展覽，共計吸引720位買主參觀，現場接單金額約55萬美元（約新台幣1703萬元），預估未來商機上看700萬美元（約新台幣2.16億元）。

紡拓會統計，此次參展的台廠包括佳紡、佳和、合貿、東紡、佳群、力拓、亞欣、狄而康及鼎祥，吸引而來的知名品牌買主涵蓋如Mascot workwear、H/H Workwear、BP、Schoffel Pro、Fristads、Würth及Portwest等國際品牌，繳出漂亮的成績單，台灣廠商將持續成為各大工作安全防護品牌可靠的合作夥伴。

據主辦單位表示，本屆展會特別強調以「人」為出發點，展出包括個人防護裝備（PPE）、職業安全以及職業健康資訊。各家原料廠商展示高反光、耐磨、阻燃、防水透濕等功能性布料，以及專業、實用且時尚的工作服，以確保著裝人員的舒適度和安全性。

紡拓會觀察，本屆展會共計有70個國家、2340家廠商參展，吸引來自150國、約6.7萬人次參觀，顯示多元化的工業安全及防護用紡織品已成為產業發展的新趨勢。台灣廠商憑藉在機能與創新材料的優勢，得以在此趨勢中展現實力，向全球買主介紹高品質產品，開拓更多合作契機。

紡拓會強調，個人防護用品是保護勞動者在生產過程中生命安全與身體健康不可或缺的一環，隨著歐盟市場對於安全、防護、美觀與舒適兼具的防護產品需求日增，台灣紡織業界亦積極以創新機能材料回應市場趨勢。

