黃欽勇：台韓半導體領域應合作 打造超越美中的新型產業結構

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導，台灣半導體產業媒體及研究機構 DIGITIMES 社長黃欽勇10日在1場演說中建議，南韓和台灣應該建立合作體系，建設1條連接南韓半導體產業園區和台灣新竹科學園區的「高速公路」。

黃欽勇10日在南韓國會議員宋錫俊（Song Seok-jun）主持、於南韓國會圖書館舉行的「全球人工智慧與半導體合作策略研討會」上發表上述看法。他指出：「過去50年來，南韓和台灣是僅有的2個獨立發展電子和半導體產業的國家。我的夢想是與南韓合作，打造超越美中2國的新型產業結構。」

DIGITIMES是1家全球半導體產業媒體和研究機構，由台積電創辦人張忠謀和宏碁創辦人施振等人共同發起，擔任社長的黃欽勇被譽為世界知名的半導體策略家。

黃欽勇強調，半導體產業需要國家主導的基礎建設投資，而非民主的市場競爭；因此，南韓和台灣成為半導體產業成功發展的2個國家。

黃欽勇解釋，「南韓憑藉三星電子等技術和資本密集型品牌進入半導體產業，而台灣則專注於製造基礎設施和生產生態系統的發展」；南韓擅長儲存半導體，而台灣則在晶圓代工（半導體代工製造）和電子製造服務（EMS）方面具有優勢。

目前，人工智慧（AI）半導體生態系統的運作模式如下：美國的輝達（Nvidia）設計晶片，台灣的台積電負責製造，南韓的SK海力士提供高頻寬記憶體（HBM）以建造AI加速器。

黃欽勇指出：「過去30至40年，南韓和台灣是競爭關係，但今年南韓成為台灣最大的貿易逆差國，顯示2國的供應鏈已經開始交織。」他建議：「我們應該考慮建設1條連接南韓半導體產業園區和台灣新竹科學園區的『高速公路』。」

黃欽勇提議建立以南韓和台灣為中心的生態系統聯盟模式。他表示：「如果我有機會與南韓政府決策人士對話，我會建議他們認真考慮1項策略，即由三星電子或SK海力士直接投資台灣的IC設計公司，這將有助於直接管理供應鏈基礎設施。」

黃欽勇強調，半導體霸權的爭奪是生態系統之間的競爭，而非個別國家的競爭，建立以南韓和台灣為中心的亞洲生態系統至關重要。

