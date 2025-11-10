鳳凰來襲停班縣市老闆要員工出勤 勞動部：雇主應支付計程車資

鳳凰颱風來襲，勞動部提醒，若縣市首長已宣布停班停課，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕 鳳凰颱風來襲，明（11）日有部分縣市政府宣布停班停課，勞動部提醒，根據今年9月最新修訂的《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，若縣市首長已宣布停班停課，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則，若確實需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，特別是勞工原本利用鐵路、捷運、公車等通勤方式有困難，而有搭乘計程車的必要時，雇主應支付計程車資。

勞動部強調，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工上班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利的處分。但雇主因業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助。勞動部後續已修訂《工作規則審核要點》與「工作規則參考手冊」，雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主提供哪些通勤協助。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，過去曾發生勞工被雇主要求颱風天出勤，卻在上班途中遭路樹壓傷，導致勞雇雙方為職災補償及賠償費用衍生勞資爭議。因此提醒雇主，天災發生時，非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主也不應讓勞工自行面對上下班途中可能危及生命安全的情況。雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工若為自身安全改搭計程車所衍生的額外交通費用，應由雇主協助，不該勞工負擔，雇主應視為降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

勞動部表示，上述的規定將率先協助國營事業與公立醫療院所落實，並逐步輔導公部門勞務委外廠商負起天災通勤協助義務。勞動部提醒，公私部門若有需要承攬或派遣勞工搶修、輪班時，都要督促及要求所合作的派遣或承攬廠商，負起通勤協助的義務，特別是天災已嚴重到勞工無法依原定上、下班通勤方式出勤，廠商必須提供通勤協助、支付計程車資，不能讓承攬/派遣勞工自己承擔費用。

