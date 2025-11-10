振大環球電商客戶拉貨強勁 前10月業績超越去年

振大環球看好AI驅動的高週轉銷售模式，帶動客戶不斷追加訂單。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工廠振大環球（4441）受惠於客戶需求續強，10月營收6.42億元，儘管較上月減少21.6%，卻比去年同期成長63.1%，今年前19個月業績累計達63.25億元、年增31.7%，超越2024全年營業額規模，管理層指出，依照目前在手訂單水位來看，旗下產能持續滿載，明年第1季仍維持正向展望，2026年營運有望優於今年。

振大環球表示，公司的電商客戶擁有全球最大消費數據庫，透過AI分析能精準預測流行款式、掌握消費者習慣並投放廣告，讓消費者購物體驗更快速。正是因為AI驅動的高週轉銷售模式，帶動客戶不斷追加訂單，振大成為AI浪潮中真正受惠的成衣廠。

同時，振大環球也看好電商客戶持續深化高影響力網紅合作策略，延續前一位網紅帶動的熱銷氣勢，上週新推出的網紅代言人有望接棒上一波熱潮，再掀起新一波銷售熱潮，相關成長動能才剛啟動，預計2026年第3季的成長將更為顯著。未來隨著新產能陸續開出、主要客戶訂單持續放量，公司對明年整體成長趨勢維持高度信心 。

