DigiTimes創辦人：晶片超級週期取決於產能 台韓具獨特優勢

2024年全球半導體市場規模約6280億美元，預計2025年將達到7070億美元。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體DigiTimes創辦人兼執行長黃欽勇週一（10日）表示，在目前人工智慧晶片超級週期中，半導體產能仍將比技術實力更能決定獲利能力。

韓媒報導，黃欽勇在首爾西部國會圖書館舉行由國民力量黨議員宋錫俊主持的人工智慧和半導體研討會上表示，能夠確保產能和供應鏈控制的晶片製造商，將成為人工智慧時代的關鍵贏家，並認為當前的超級週期代表著結構性轉變，而非暫時的激增。

請繼續往下閱讀...

根據Markets and Markets的數據顯示，2024年全球半導體市場規模約6280億美元，預計2025年將達到7070億美元。其中，記憶體約佔市場佔有率的27%，非記憶體約佔73%。在需求方面，運算設備佔39%，電信佔30%，其次是消費性電子、工業應用、國防和汽車。

黃欽勇警告說，缺乏資源擴大製造規模的國家和公司，無論是在晶片、電力系統、數據中心還是配套能源基礎設施領域，都會隨著資本需求的增長而進一步落後。「因此，對於公司和國家而言，你必須成為所在領域的第一或第二」，黃說：「低於這個水平將難以持續。台灣和韓國擁有獨特的優勢，因為我們是極少數擁有足夠製造深度和供應鏈能力來服務全球市場的地區之一。」

黃進一步指出，下一個瓶頸不僅在於晶片產量，還在於電力容量，因為資料中心的擴張難以跟上人工智慧相關需求的成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法