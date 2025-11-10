臥室打蚊子創意催生反無人機系統 「這檔」軍工股瘋漲3倍

澳洲市值最高的軍工股DroneShield。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，澳洲市值最高的軍工股DroneShield，今年以來股價已經飆漲3倍，該公司開發反無人機系統已被運用在烏克蘭戰場，這家上市國防公司最初是由兩位美國科學家發揮創意的產物，2人最初計劃為臥室製造一種滅蚊雷射系統。

報導指出，DroneShield由赫林（Brian Hearing）和富蘭克林（John Franklin）於 2014 年創立，這兩位國防工業研究人員開發了一種聲波偵測蚊子，並用雷射擊殺蚊子的系統。

十一年過去了，從應對小蚊子的威脅轉向應對小型無人機的威脅，似乎取得了成功。 DroneShield公司開發的反無人機系統已被用於烏克蘭前線，該公司是今年S&P/ASX 200指數中表現最佳的股票，自1月以來股價上漲超過3倍。

DroneShield目前市值達29億澳元，市值超過造船企業Austal，成為澳洲市值最高的上市國防企業。其客戶包括軍隊、機場、監獄（旨在阻止無人機向囚犯運送毒品和武器）以及地方執法部門。

DroneShield 執行長沃尼克（Oleg Vornik）稱，剛開始DroneShield 不容易說服政府單位相信小型無人機構成威脅，當年不少人將其看成玩具。直到俄烏戰烏和胡塞組織在紅海襲擊商船，顯見小型無人機的殺傷力。隨著歐洲國防支出增加，銷往波蘭的裝備部分轉贈烏軍，用於抵禦俄軍攻擊。

DroneShield最知名產品是可干擾訊號的「反無人機槍」，其業務已擴展到可穿戴在身上的無人機探測感測器，以及可整合到軍事或民用系統的設備。

