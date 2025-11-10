第三屆李國鼎獎 施振榮、史欽泰共同獲得

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，施振榮與史欽泰在開創性的環境中貢獻己長，引領台灣科技業成長茁壯，因此第三屆李國鼎獎遴選委員通過二位為獲獎人。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕第三屆李國鼎獎頒獎典禮於今天（10日）舉行，由宏碁集團創辦人施振榮、潘文淵文教基金會董事長史欽泰共同獲獎。李國鼎科技發展基金會董事長王伯元表示，施振榮與史欽泰，在開創性的環境中，貢獻己長，引領台灣科技業成長茁壯，因此第三屆李國鼎獎遴選委員通過二位為獲獎人。

王伯元指出，台積電前董事長張忠謀曾指出，沒有李國鼎，就沒有台積電，而目前看不到台灣的另一座山，另一個「造山者」 （電影，刻劃台灣半導體發展史），有點擔憂。

請繼續往下閱讀...

施振榮表示，創業一路走來，落實實踐王道精神，1976年創立宏碁，至今AAQW企業家族（Acer、AUO、Qisda、Wistron）已有40家上巿櫃公司，年營收超過2兆元，未來仍持續努力，希望留給世界三件事，一是持續推廣我在1992年提出的微笑曲線理論；二是推動王道思維的國際化；三是推動企業家族的理念，相信這種企業的傳承模式可以走出另一條新路，且比家族企業的傳承更能永續。這也是希望留給全世界的新價值。

史欽泰則指出，面對AI、地緣政治、保護主義等不同挑戰從未停止，從過往台灣產業經歷不同階段轉型可以發現這只是過程，不是終點，未來也將面對更是沒有盡頭的挑戰，因此，重視人才、教育及珍惜已有的自由民主，才能邁向富而好禮的社會與未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法