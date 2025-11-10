台灣也要注意？美國鬧電荒 輝達總部所在地的數據中心空置

AI數據中心耗電量大，各國政府正在積極找出對策。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》10日報導，全球最大的兩家數據中心開發商，在輝達總部所在地-加州聖克拉拉市開展項目，因為當地公用事業公司尚未準備好供電，這些項目可能會空置多年。

報導稱，世界最大的AI晶片供應商所在地-加州聖克拉拉市，Digital Realty Trust Inc.於2019年申請建造一座數據中心。大約6年過去了，該項目仍處於空置狀態，尚未全面投入使用。

請繼續往下閱讀...

另外，今年稍早被Blue Owl Capital Inc.收購的Stack Infrastructure公司，在附近還有一個48兆瓦的專案也處於閒置狀態，公用事業公司矽谷電力公司（Silicon Valley Power，SVP）則在努力提升發電裝置容量。

報導認為，兩座數據中心的命運凸顯美國科技業乃至整個經濟面臨一項重大挑戰。儘管受雲端運算和AI蓬勃發展的推動，資料中心的需求空前高漲，但電力供應正成為最大的限制因素。這主要是由於電力基礎設施老化、新輸電線路進展緩慢以及各種監管和批准障礙造成的。

報導稱，電力系統面臨的壓力只會越來越大。彭博新能源財經的預測顯示，到2035年，光是在美國，AI運算的電力需求就可能翻倍以上。輝達執行長黃仁勳和OpenAI執行長奧特曼等企業領導人預測，未來將有數兆美元投入建造新的AI基礎設施。

世邦魏理仕集團數據中心解決方案執行副總裁多爾蒂（Bill Dougherty）受訪坦言，「需求從未如此之高，我們面臨的確實是電力供應問題。」他說，部分數據中心需求需要盡可能靠近人口中心，加州就需要這樣的數據中心。但由於電力供應有限，他們無法投入使用。

根據聖克拉拉市議會五月的報告，該市目前有57個正在運作或建造中的數據中心。矽谷電力公司發言人維加（Janine de la Vega）在一封電子郵件中表示，該公司已與Stack和Digital Realty兩家公司簽署協議，載明提供服務的條款和條件，並且正在持續評估新增電力需求。

她寫道：SVP正在進行一項耗資4.5億美元的系統升級，以滿足這些客戶和其他客戶的需求，該項目正按計劃進行，將於2028年完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法