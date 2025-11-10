美政府關門將落幕！新台幣一度勁揚逾1角、收31.008元

新台幣一度勁揚逾1角，收31.008元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕撥款法案參院闖關成功，美政府史上最長停擺即將結束，美股期指應聲上漲，激勵台股週一開高走高，收漲逾200點，加上美元漲多拉回，新台幣兌美元匯率盤中一度重返30字頭，最高觸及30.942元，最後收在31.008元，升3.7分，成交量萎縮至14.59億美元。

美國政府自10月1日關門至今進入第40天，隨參議院達成臨時撥款協議，史上最長政府關門即將結束，美股期指應聲上揚，也帶動主要亞洲股市同步反彈，台股今天上漲218.1點，收在27869.51點，三大法人合計買超8.55億元。其中，外資仍賣超52.91億元。

新台幣匯價早盤以31.02元、升2.5分開出後，一路走高，接近中午時分升破31元整數大關，午後最高來到30.942元、勁揚逾1角，惟尾盤升幅收斂，30字頭得而復失，後續觀察外資動向以及美元走勢。

目前投資人除關注美政府何時重新開門外，美國本週將公布的消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）與零售銷售數據，若來得及順利發布，該數據好壞將影響市場對於聯準會12月是否再度降息的預期。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數下跌0.31%、韓元大漲0.32%、新幣升值0.13%、台幣升值0.12%、人民幣升值0.05%，唯獨日圓重貶0.42%。

