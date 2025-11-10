前9月經常性薪資年增3％ 創25年最大增幅

主計總處今公布1至9月經常性薪資平均4萬7751元、年增3%。（示意圖，路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1至9月經常性薪資平均4萬7751元、年增3%，創25年同期最大增幅；剔除物價因素後，前9月實質經常性薪資年增1.21%、為近5年同期最大增幅，實質總薪資則年增1.87%、為近7年同期最大增幅。另，製造業加班工時已連續16個月成長，其中電子零組件製造業更連續27個月成長，前9月平均每月加班工時27.5小時、為46年來最高紀錄。

根據主計總處調查，9月底工業及服務業全體受僱員工854.7萬人，月增2千人，以醫療保健及社會工作服務業增3千人最多，製造業增2千人次之；若與上年同月相較，則增加6.7萬人。累計1至9月受僱員工平均851萬人、年增6.6萬人，以住宿及餐飲業年增1.8萬人最多，醫療保健及社會工作服務業增1.1萬，批發及零售業、支援服務業均增9千人，不動產業、其他服務業均年減3千人。

主計總處表示，電子零組件製造業不僅加班工時高，且9月受僱人數年增1.6萬人；相較之下，基本金屬、汽車及其製品等傳產，加班工時多呈年減，受僱人數也多呈年減，除了美國關稅影響之外，也受到全球產能過剩影響，「傳產仍然不是很好」。

另，1-9月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7751元、年增3%；經常性薪資中位數3萬8264元、年增2.87%；扣除物價漲幅後，前9月實質經常性薪資為4萬3652元、年增1.21%；實質總薪資年增1.87%、為近7年同期最大增幅。主計總處表示，主因最低工資提高、廠商加薪、年終獎金發放較好，加上近期物價漲幅趨緩，因此實質薪資漲幅擴大。

