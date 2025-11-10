自由電子報
全球最會吃泡麵的國家冠軍 1年人均吃掉81包 韓國差2包落後

2025/11/10 17:08

世界泡麵協會數據報導，越南人均泡麵消費量排名第一，第二名是韓國。（歐新社）世界泡麵協會數據報導，越南人均泡麵消費量排名第一，第二名是韓國。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕最近的一份報告顯示，去年越南人均消費了81包泡麵，使越南成為世界上人均泡麵消費量最高的國家。

根據《韓國時報》引述總部位於大阪的世界泡麵協會的數據報導，韓國人均泡麵消費量排名第二，平均每人每年吃掉79包泡麵。

泰國人均消費量排名第三，每年吃掉57包，接著是尼泊爾（54包）、印尼（52包）、日本和馬來西亞（均為47包）。台灣（40包）、菲律賓（39包）、中國（含香港，31包）。

在有傳統麵食文化的亞洲國家，人均泡麵消費量往往較高。

世界泡麵協會表示，在越南，蝦仁酸味麵是最受歡迎的口味，越南人更喜歡有彈性的麵條。
他們也會在煮好的泡麵裡加入洋蔥、檸檬和辣椒。除了麵粉麵條外，許多產品還使用越南特有的米粉。

就整體消費量而言，中國位居榜首，2024年的消費量為 438億包，佔當年全球需求的35.6%。

越南以81億包的食用量位居第4，排在印尼和印度之後。泡麵在越南非常受歡迎，是人們早餐、午餐或晚餐的常見選擇。

