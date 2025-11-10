外資企業看壞經濟前景 中國第3季FDI猛跌51％

由於看壞中國經濟成長前景，今年第三季外國企業對中國的直接投資（FDI）金額較第二季狂降51%至85億美元。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於對中國經濟成長前景不看好，今年第三季外國企業對中國的直接投資（FDI）金額較第二季狂降51%至85億美元（新台幣2635億元）。

根據中國國家外匯管理局（SAFE）日前發布第三季國際收支數據，今年第三季的FDI金額較第二季狂降51%，僅剩85億美元，若與2022年第一季的史上最高峰1072.1億美元（新台幣3.3兆元）相比，更暴跌92%。

自2022年第二季中國爆發COVID-19疫情，並實施防疫封控措施後，FDI金額就一路走低，2023年第三季更出現1998年開始紀錄以來的首次FDI淨流出，金額達120.6億美元（新台幣3739億元）。

受到內需疲弱和供應過剩，以及美國關稅措施導致的貿易不確定性，中國消費信心和企業投資低迷，導致經濟持續放緩，今年第三季經濟成長率4.8%，低於第二季的5.2%和第一季的5.4%。

上海美國商會（AmCham Shanghai）9月10日發布的「2025中國商業報告」顯示，美中貿易摩擦與地緣政治緊張持續削弱在中美企的信心，美企對中國市場的重視程度與營收預期，均跌至歷史低點。

調查顯示，對未來5年在中國經營前景抱持樂觀的美企比例跌至41%，連續4年下滑並創下新低；此外，僅12%的美企將中國列為總部的首選投資目的地，亦創歷年最低。

