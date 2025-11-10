台積電月營收成長放緩引發AI需求疑慮 3大科技大佬拋定心丸

台積電10月營收為新台幣3674億7300萬元，銷售額成長16.9%，為2024年2月以來的最低成長速度。彭博報導，這可能再次表明，隨著市場泡沫化加劇，人工智慧需求正趨於緩和。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博10日報導，台積電10月份營收成長放緩，這可能再次表明，隨著市場泡沫化加劇，人工智慧需求正在趨於緩和。然而，包括台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳，以及高通執行長阿蒙（Cristiano Amon）都仍然對人工智慧驅動的成長充滿信心。

台積電（2330）今（10）日公布10月營收為新台幣3674億7300萬元，銷售額成長16.9%，為2024年2月以來的最低成長速度。分析師平均預期台積電本季銷售額將成長27.4%。儘管如此，台積電股價自今年初以來已上漲約37%。

請繼續往下閱讀...

上週，由於投資者對半導體行業過高的估值日益感到不安，全球科技股遭遇重挫，華爾街執行長警告稱，市場回檔已迫在眉睫。麥可伯里旗下的Scion資產管理公司也揭露了對輝達公司的看跌押注。

但業內高管們仍然對人工智慧驅動的成長充滿信心。Meta Platforms Inc.、Alphabet Inc.、Amazon.com Inc. 和Microsoft Corp.明年將共同投入超過4000億美元用於人工智慧建設，比2025年增長21%，以確保在新興技術領域的領先地位。

輝達執行長黃仁勳上週六（8日）表示，該公司是各大公司的主要人工智慧晶片供應商，其業務「逐月成長，而且越來越強勁」。

黃仁勳這次對台灣進行為期兩天的旋風式訪問，期間他會見了魏哲家，並要求增加晶片供應。目前，各大晶片設計公司都在爭相從這家位於新竹的公司取得有限的晶片供應。

台積電也是總部位於加州聖克拉拉的蘋果公司競爭對手（包括超微和高通）的首選晶片製造商，並為蘋果生產iPhone和其他電子產品的晶片。

黃仁勳的樂觀態度也得到了競爭對手的認同。高通執行長克阿蒙上週在接受彭博電視台採訪時表示，世界低估了人工智慧的發展規模。

10月份，魏哲家也告訴分析師，台積電的產能仍然非常緊張，公司正在努力縮小供需之間的差距。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法