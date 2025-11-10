勞部召開保障勞工病假權公聽會 勞團籲企業ESG增列友善請假制度

勞動部今日召開保障勞工病假權公聽會（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為回應社會關注勞工病假權益保障議題，勞動部今（11）日邀集全國性勞雇團體、關注議題相關團體與及部分中央部會與地方政府，召開「研議保障勞工病假權會議」。根據勞動部轉述，歸納今日20餘位代表的發言，可說對勞工請病假不得扣獎金或不利處分有高度共識，但對於天數則有不同建議；也有團體代表建議勞動部，將友善請假制度列入企業ESG揭露內容，併同法制化，以落實保障勞工病假權保障。

在公聽會召開前，台灣鐵路產業工會等勞團，帶領病假受到打壓的當事人，至公聽會場外抗議，控訴臺灣職場普遍存在「勞工請假＝不敬業」與「請病假就是濫請」，讓勞工在健康與飯碗之間被迫二選一。

台鐵工會指出，台鐵員工因病假續請遭資方記曠職懲處打壓，長榮航空空服員則公司制度不敢請假就醫，最終延誤治療喪命，醫療業工會也揭露醫院職場對員工請假懲處氾濫。許多雇主仍以「病假審查」、「全勤獎金」與「晉升考核」等管理手段，變相懲罰請病假的員工，甚至要求勞工「提早預告」疾病或強制提供醫生診斷證明等醫療資訊，這些接二連三的悲劇，讓賴清德總統宣稱的「健康臺灣」成為空談。

召開公聽會的勞動部表示，今日會中由勞動部邀請專家分別針對病假權的法制面與實務面說明，之後由登記發言的團體代表逐一表達，並由具備勞動實務經驗的律師提供回應。

多數勞團代表表達目前確實存在依法可以請病假，但公司制度或職場文化上存在請病假會導致扣除獎金、調動單位、排班換班不公平、請病假還要被要求勞工自己找代班、影響考績及年終獎金，甚至是不友善的職場氛圍勞工權利的不利益結果。

雇主團體代表表達認同勞工是企業重要的資產，不反對勞工依法請病假應受到保護，但日數部分，應避免過度限縮企業管理權而影響營運。

專家學者指出，保障勞工的健康權有助於提升職場安全，建議友善請假制度及合理範圍內保障病假權行使，是可以兼顧勞工健康、企業營運及職場上接觸的同事與客戶多贏局面。

勞動部表示，相當重視今日與會團體代表及專家所提出的實務運作及建議，勞動部將參考今日會議蒐集的意見，依據「改善勞工不敢請病假企業文化」的原則，以積極謹慎的態度，盡速完成病假權保障法制作業。

