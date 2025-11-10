7旬夫妻憑400萬退休金搬進山區老屋 半年後女兒「見1幕」驚呆揭慘況

日媒以真實案例揭示，追求老後夢想的同時，也必須兼顧安全與未來照護需求。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往在退休後移居到鄉下，享受遠離塵囂的生活，有時卻可能出現理想與現實的差距。日本一對退休老夫妻為實現夢想生活，憑藉2000萬日圓（約新台幣402萬元）退休金與微薄年金，搬進山區的老房子，然而，半年後女兒探訪時，眼前的畫面讓她說不出話，生活的不便與高額維修費讓理想生活現出殘酷真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，在東京工作的彩子（化名，43歲）回憶，父母在她不知情下決定搬到山區的老房子，父親72歲三年前退休，退休金約2000萬日圓（約新台幣402萬元），夫妻年金合計每月17萬日圓（約新台幣3.4萬元）。原本應足以支應簡樸生活，但她對父母的突然決定仍感到震驚。

彩子回憶「他們好像一直很嚮往電視上看到的『移居生活』，媽媽也一直在收集資訊。但沒想到他們真的立刻搬走了。」

半年後，彩子前往探望父母，眼前的畫面讓她說不出話。母親穿著T恤、圍著圍裙、頭上綁著毛巾，在庭院泥濘中劈柴。室內即使夏天也悶熱潮濕，廚房沒有抽油煙機，小昆蟲飛來飛去。浴室使用薪火加熱，沒有熱水器；臥室沒有空調，夏天如蒸籠般悶熱。

彩子感嘆「實際上，比起這裡，我家老家舒適太多了。更讓人心疼的是，看得出媽媽在勉強自己。」母親雖笑說「慢慢就習慣了」，但冬天水管可能凍結，廁所無法使用。原以為翻新過的房子，其實老舊狀況仍在，維修費用遠超預期。

為了節省開銷，澡堂改為兩天洗一次，買菜需花40分鐘前往城鎮超市，醫院車程超過1小時。彩子憂心父母日後負擔過重，多次與父母討論生活安排。數週後，母親在LINE上留言「你說的也有道理，也許我們還是搬到靠近城鎮的地方比較好。」目前，父母正逐步尋找新的合適房子。

專家指出，田園生活雖然吸引人，但高齡者需考量「健康狀況」、「氣候與設備」、「醫療與生活基礎設施距離」與「生活費估算」等因素，並與家人充分溝通。追求老後夢想的同時，也必須兼顧安全與未來照護需求，理想生活不只是舒適，更要切實可行。

