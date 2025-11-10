黃金跌完了！金價漲逾50美元收復4000美元 猛漲原因曝光

專家表示，在美元走軟、美國政府關門不確定性以及地緣局勢擔憂三重利多下，金價回調已告一段落。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金多頭再起，週一亞洲交易時段，金價大漲逾50美元，每盎司站穩在4000美元關卡之上，專家表示，在美元走軟、美國政府關門不確定性以及地緣局勢擔憂三重利多下，黃金形成完美的避險風暴，而黃金歷史高點4381美元以來的回調，可能已經告一段落，後市或繼再度挑戰歷史高點。

週一黃金現貨開盤走高，亞洲盤一度來到每盎司4054.64美元，大漲逾54美元，站穩在4000美元關口之上。

請繼續往下閱讀...

《investing》報導，Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在最新評論中強調：「最近的價格走勢在技術上表明，我們可能會在黃金和白銀價格下方設置1個底線。這意味著金價雖有波動，但底部支撐已初步形成，短期內難以大幅回落。

市場人士進一步分析，美元指數的意外走軟成為首要推手，上週五美元下跌至近1週低位，這使得以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資者而言變得更加便宜，吸引了大量海外買盤湧入。

同時，美國政府關門的不確定性如陰霾般籠罩市場，顯著提升了黃金的避險屬性，而美科技股為主的納斯達克指數上週五錄得7個月來最大單週跌幅，投資者對人工智慧股票漲勢可持續性的擔憂情緒升溫，推動資金從風險資產重新轉向黃金這一傳統避險天堂。

報導指出，雖然週末民主黨推動的撥款方案雖帶來停擺結束曙光，但協議仍需時間落地，短期避險情緒難消。

此外，地緣政治風險的回升成為金價上漲的另1大引擎，在俄烏戰場推進、以巴衝突升級、胡塞武裝威脅重燃，多重火藥桶讓全球不確定性揮之不去，避險需求再度飆升。

總體而言，在3利多齊發下，黃金歷史高點4381美元以來的回調，可能已經告一段落，後市或繼再度挑戰歷史高點，投資者可密切關注政府停擺進展和地緣動態，若停擺迅速化解，金價或現延續回調走勢，但當前多頭主導格局不變，建議逢低布局長線。另外，本週投資者需要繼續關注聯準會官員的講話。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法